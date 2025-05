Vladimir Putin și Xi Jinping se invită unul pe altul să bea ceai, dar niciunul nu are curajul s-o facă | VIDEO

Președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping și-au turnat joi câte o ceașcă de ceai la Kremlin și se îndeamnă apoi zâmbitori unul pe altul să bea, dar niciunul nu are curajul să o facă.

Situația cât se poate de reală a fost publicată chiar de administrația prezidențială rusă, iar ironia a fost instantaneu remarcată de internauți.

The meeting between Putin and Xi has been going on for several hours, and now they've decided to have some tea. pic.twitter.com/iJM62ye1HJ