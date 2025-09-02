Vladimir Putin și Xi Jinping propun o nouă ordine globală la summitul din China. Ce avertizează analiștii | GALERIE FOTO

Stiri externe
02-09-2025 | 08:03
La summitul din China, Vladimir Putin și Xi Jinping și-au prezentat viziunea comună pentru o nouă ordine economică și securitate globală. Analiștii susțin că reprezintă o provocare directă pentru Statele Unite.

Între timp, liderul de la Kremlin spune că întâlnirea sa cu Donald Trump din Alaska "a deschis drumul spre pace în Ucraina". Tot el își susține decizia de a invada țara vecină și dă din nou vina pe Occident pentru război.

Vladimir Putin și-a început a doua parte a summitului care se desfășoară la Tianjing cu o întrevedere bilaterală cu premierul Indiei, Narendra Modi. A fost ca o revedere între doi vechi prieteni.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Dragă prietene, Rusia și India au menținut relații speciale timp de decenii. Prietenoase, bazate pe încredere...”

Jude Law
Jude Law, despre interpretarea lui Vladimir Putin în „Magul de la Kremlin”: „N-am căutat controversa”
Apoi, amândoi au călătorit cu limuzina prezidențială blindată folosită de liderul de la Kremlin. La fel cum Putin și Trump au mers cu limuzina blindată a președintelui american, la summitul de luna trecută, din Alaska.

Atmosferă relaxată între Putin, Modi și Xi Jinping

Întâmpinați de gazdă, președintele chinez Xi Jinping, cei trei au glumit, ba chiar au râs cu poftă, sugerând că nu mai au nevoie de translator.

Xi Jinping, președintele Chinei: „Organizația de cooperare de la Shanghai a devenit cea mai mare organizație regională din lume. Influența și atractivitatea sa internațională cresc pe zi ce trece.”

Și este o alternativă la alianțele occidentale, inclusiv NATO - spune președintele Xi Jinping.

Xi Jinping, președintele Chinei: „În prezent, schimbările și turbulențele se împletesc în lume, iar toate statele membre se confruntă cu sarcini mai dificile în domeniul securității și dezvoltării. China este dispusă să colaboreze cu toate părțile pentru a profita de oportunitatea acestei reuniuni, pentru a strânge legăturile Organizației de cooperare de la Sanghai, cu un viitor comun.”

Helen-Ann Smith, corespondent SkyNews: „China vrea să arate lumii că are abilitatea de a aduce împreună mai multe națiuni să fie un lider global și să ofere alternative, în vremuri în care mulți au început să creadă că nu se mai pot baza pe America.”

Huizhong Wu, The Associated Press: „În acest moment, președintele Xi, așa cum comentează analiștii, transmite acest mesaj: "China este aici, suntem consecvenți, suntem stabili, credem într-o ordine globală centrată pe ONU". Un lucru este clar - observă experții - diplomația Chinei este în ascensiune, iar Statele Unite se retrag.

Putin vrea să crească schimburile comerciale cu China

Pe de altă parte, Vladimir Putin vrea să sporească schimburile comerciale cu China, care sunt cruciale pentru războiul său de agresiune în Ucraina. Din China, obține Rusia majoritatea veniturilor din exporturi - iar tehnologia furnizată de Beijing este importantă pentru armata rusă.

În plus, China - la fel ca India - sunt cei mai importanți cumpărători de petrol brut din Rusia, care este al doilea exportator la nivel global.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Apreciem foarte mult eforturile și propunerile Chinei, Indiei și ale celorlalți parteneri strategici ai noștri, menite să faciliteze soluționarea crizei ucrainene. Aș dori să menționez înțelegerea la care s-a ajuns la recentul summit ruso-american din Alaska, sper, că se îndreaptă tot în această direcție, deschizând calea spre pace în Ucraina.”

Putin susține însă că Occidentul a încercat să aducă Ucraina în sfera sa de influență și apoi să o atragă în alianța nord-atlantică aflată sub conducerea Statelor Unite.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Această criză nu a început ca rezultat al atacului Rusiei asupra Ucrainei, ci ca rezultat al loviturii de stat din Ucraina. Care a fost susținută și provocată de către Occident. Mai apoi, au încercat să folosească forțele armate (ale Ucrainei) pentru a suprima rezistența acelor regiuni ale Ucrainei și a acelor oameni din Ucraina care nu au acceptat sau nu au susținut această lovitură de stat.”

„Pentru ca o soluționare a problemei ucrainene să fie durabilă și pe termen lung, cauzele principale ale crizei trebuie eliminate", a insistat liderul de la Kremlin.

