Putin dă vina pe Europa pentru războiul din Ucraina: ”Nu am inițiat niciodată o confruntare militară”. Noi amenințări

Vladimir Putin a dat din nou vina pe Europa pentru războiul din Ucraina, președintele țării care a declanșat cel mai grav conflict armat de la Al Doile Război Mondial încoace spunând că Rusia nu a ”inițiat niciodată o confruntare militară”

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Kremlinul monitorizează îndeaproape "militarizarea crescândă a Europei", promiţând un "răspuns la ameninţări", în contextul în care ţările europene îşi intensifică investiţiile militare de la atacul Rusiei asupra Ucrainei în 2022, relatează AFP.

"Răspunsul la ameninţări va fi, ca să spunem aşa, foarte convingător. Mă refer la răspuns. Noi înşine nu am iniţiat niciodată o confruntare militară", a declarat Putin la un forum din Soci, sud-vestul Rusiei.

Liderul de la Kremlin a acuzat, de asemenea, Europa că împiedică o soluţionare a războiului din Ucraina şi că "escaladează permanent" conflictul.

Putin, ironic: ”Deci NATO este tigrul de hârtie?”

El a spus că Rusia luptă împotriva "întregului bloc NATO" în Ucraina şi că armata rusă avansează pe linia frontului.

"Deci NATO este tigrul de hârtie?", a adăugat el, o sintagmă folosită recent de preşedintele american Donald Trump pentru a descrie puterea militară rusă.

Putin a acuzat, de asemenea, armata Kievului că efectuează atacuri în jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, care se află sub control rusesc şi este fără alimentare electrică externa de peste o săptămâna, ameninţând că va ataca în replică infrastructuri energetice ucrainene.

