Vladimir Putin, mesaj sfidător la trei ani de când a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de asta”

Stiri externe
01-10-2025 | 09:45
vladimir putin

Preşedintele rus, Vladimir Putin, i-a felicitat marţi pe cetăţenii săi cu ocazia celei de-a treia aniversări de la anexarea regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie.

autor
Mihaela Ivăncică

"Vă felicit cordial cu ocazia acestei sărbători: Ziua Reunificării Republicilor Populare Doneţk şi Lugansk, a regiunilor Zaporojie şi Herson cu marea noastră ţară unită", a afirmat liderul de la Kremlin într-un mesaj video publicat pe site-ul Kremlinului şi retransmis la televiziune, informează EFE.

El a amintit că în urmă cu trei ani locuitorii acestor regiuni au luat decizia "să fie alături de patria lor, de Rusia, să se întoarcă în familia lor, din care au făcut întotdeauna parte". O referire la referendumurile organizate în cele patru regiuni anexate, fără ca trupele ruse să le controleze, consultări cărora comunitatea internaţională le-a negat orice legitimitate.

După aceste referendumuri, la 30 septembrie 2022 au fost semnate la Kremlin tratatele de încorporare a celor patru regiuni în Federaţia Rusă.

"Am făcut ceea ce trebuia să facem şi suntem mândri de asta: ne-am susţinut fraţii şi surorile în alegerea lor fermă şi responsabilă", a subliniat şeful statului rus.

Vladimir Putin
Rusia a decis să iasă din Convenţia europeană împotriva torturii. Vladimir Putin a semnat legea

Apel la susținerea militară

Preşedintele Vladimir Putin a adăugat că, pentru a apăra această alegere, "soldaţii şi comandanţii lor se ridică la atac şi întreaga ţară, întreaga Rusie, munceşte şi poartă o luptă dreaptă".

"Ştiu cât de dificil este pentru locuitorii oraşelor şi satelor eliberate în acest moment. Există multe probleme cu adevărat urgente. Printre ele se află cele mai urgente şi vitale pentru toţi, cum ar fi aprovizionarea cu apă potabilă, accesul la îngrijire medicală de calitate etc.", a recunoscut preşedintele Federaţiei Ruse.

Pentru a face faţă acestor dificultăţi, a adăugat el, a fost lansat un program de dezvoltare socio-economică pe scară largă. "În esenţă, (programul) se referă la renaşterea pământurilor noastre străvechi şi istorice ruseşti. Întreaga ţară, toate regiunile Rusiei participă la el", a subliniat preşedintele rus.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, vladimir putin,

Dată publicare: 01-10-2025 09:45

