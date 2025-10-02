Vladimir Putin acuză Franța de „piraterie” după interceptarea unui petrolier suspectat de legături cu Rusia

02-10-2025 | 23:08
Vladimir Putin
Preşedintele rus Vladimir Putin a calificat joi "piraterie" interceptarea în largul coastelor franceze a unui petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei, scrie AFP.

autor
Lorena Mihăilă

„Este piraterie. Pentru că (...) petrolierul a fost confiscat în ape neutre, fără nicio bază. Evident, căutau ceva, marfă militară, drone sau lucruri de genul acesta. Dar nu există nimic din toate acestea acolo", a spus el în timpul unui forum de discuţii la Soci, în sud-vestul Rusiei.

„Petrolierul era sub pavilionul unei terţe ţări, într-adevăr, cu un echipaj internaţional. Sincer, nu ştiu în ce măsură este legat de Rusia", a adăugat el.

Liderul rus a apreciat, de asemenea, că interceptarea acestei nave este o încercare a autorităţilor franceze de a "deturna atenţia" populaţiei în timp ce ţara se află "într-o situaţie politică internă dificilă".

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi că şefi de stat-major europeni se vor reuni „în următoarele zile" pentru a acţiona împotriva flotei-fantomă a Rusiei - navele care transportă petrol rusesc ocolind sancţiunile occidentale, notează AFP.

Macron a cerut să se facă un „pas" în "politica de obstrucţionare" a vaselor respective".

„În mod foarte concret, în următoarele zile, şefii noştri de stat-major, în coordonare cu NATO, în cadrul Coaliţei de Voinţă, se vor întruni pentru a construi acţiuni comune", a declarat el la Copenhaga, după un summit al şefilor de stat şi de guvern.

„Este extrem de important să creştem presiunea asupra flotei-fantomă, fiindcă asta reduce clar capacitatea Rusiei de a-şi finanţa efortul de război în Ucraina”, a evidenţiat preşedintele în deschiderea reuniunii la vârf a Comunităţii Politice Europene (CPE).

Sursa: Agerpres

