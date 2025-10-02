Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, într-o intervenţie la Clubul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră, că „toate țările NATO au purtat război” împotriva Rusiei în Ucraina.

Vladimir Putin a acuzat membrii Alianței Nord-Atlantice (NATO) că au înființat un centru special în Europa pentru a furniza informații Kievului și că au trimis instructori pentru a sprijini operațiunile terestre.

Cu toate acestea, el a afirmat că Moscova s-a adaptat rapid la această provocare, numind armata „cea mai eficientă în luptă” în condițiile actuale.

Putin a abordat și comentariile omologului său american Donald Trump, spunând: „Nu știu dacă Trump a fost ironic când a spus că Rusia este un tigru de hârtie – atunci să se ocupe de tigrul de hârtie”. „Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace din punct de vedere militar, așa cum spunem noi, 'fiecare cu libertatea lui' – să încerce”, a declarat șeful statului la Clubul de discuții Valdai, potrivit avgenției de presă Baha.

Putin: Rusia a dat dovadă de reziliență în fața sancțiunilor

Altfel, Putin a mai precizat că țara sa a dat dovadă de „cel mai înalt grad” de reziliență în fața presiunii globale sub forma diverselor sancțiuni și restricții. „În ceea ce privește numărul de represalii care sunt denumite în mod rușinos sancțiuni, Rusia deține recordul – peste 30.000 de restricții diferite. Au obținut ceva? Cred că cei prezenți în această sală știu că aceste eforturi au eșuat în totalitate. Rusia a demonstrat cel mai înalt grad de reziliență și capacitate de a rezista presiunii globale intense care ar putea ruina o țară întreagă, și nu numai o țară întreagă, ci o coaliție de state, și suntem mândri de asta”, a mai spus Putin.

Președintele rus a mai spus că sistemul global „nu va lăsa Rusia să plece”, deoarece „echilibrul global” nu poate fi stabilit fără Moscova.

