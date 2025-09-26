Avertismentul unui fost ambasador SUA la NATO: Vladimir Putin e în război cu Europa, nu doar cu Ucraina

Conflictul din Ucraina este doar o parte a războiului mai amplu al Rusiei împotriva întregii Europe. Este timpul să recunoaștem această realitate și să acționăm în consecință, avertizează un fost ambasador SUA la NATO.

Intențiile agresive ale Rusiei nu se rezumă doar la Ucraina și includ o confruntare mai amplă cu întreaga Europă, subliniază Ivo Daalder, fost ambasador SUA la NATO. Incidentele recente cu drone în Polonia, România și Estonia arată intenția Moscovei de a diviza Europa și Statele Unite, de a slăbi sprijinul public pentru Kiev și de a forța renunțarea la ajutorul militar, notează Politico.

Europa a tratat până acum aceste atacuri ca fiind „sub pragul” unui conflict militar — de la asasinate și atacuri cibernetice până la sabotaje și campanii de dezinformare. Răspunsul s-a limitat la măsuri de reziliență și condamnări, fără costuri reale pentru Rusia. Această lipsă de reacție a încurajat Kremlinul să își intensifice operațiunile.

În plus, răspunsul SUA la încălcările repetate a fost destul de slab, Trump și alți oficiali sugerând că atacul cu drone asupra Poloniei ar fi putut fi o greșeală. Președintele a spus clar că „nu va apăra pe nimeni”.

Agresiunile Rusiei nu au primit un răspuns pe măsură

NATO, la rândul său, s-a reunit de două ori pentru consultări în temeiul articolului 4 – mai întâi la cererea Poloniei și apoi a Estoniei. De asemenea, a anunțat o prezență militară consolidată de-a lungul flancului estic.

Cu toate acestea, Putin nu a plătit niciun preț – și până când nu o va face, Rusia va continua să escaladeze conflictul, cu scopul de a slăbi sprijinul european pentru Ucraina și de a diviza alianța.

O idee, susținută de ministrul polonez de externe Radosław Sikorski, este extinderea apărării NATO prin interceptarea dronelor și rachetelor deasupra teritoriului ucrainean. Acest lucru ar putea fi realizat cu ajutorul avioanelor de vânătoare și al sistemelor de apărare aeriană europene care operează din spațiul aerian sau teritoriul european, sau deasupra spațiului aerian al Ucrainei. Ar fi o măsură defensivă care ar contribui în mod direct și la apărarea Ucrainei.

O altă măsură ar fi să se clarifice faptul că orice nouă incursiune rusă în spațiul aerian, pe teritoriul sau în zona maritimă europeană va duce la acțiuni militare menite să distrugă sau să dezactiveze sistemul care a încălcat granițele. Și aceasta ar constitui o măsură defensivă, care ar reduce probabilitatea ca Rusia să continue să încalce teritoriul european.

