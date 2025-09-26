Avertismentul unui fost ambasador SUA la NATO: Vladimir Putin e în război cu Europa, nu doar cu Ucraina

Stiri externe
26-09-2025 | 09:20
Vladimir Putin
Getty

Conflictul din Ucraina este doar o parte a războiului mai amplu al Rusiei împotriva întregii Europe. Este timpul să recunoaștem această realitate și să acționăm în consecință, avertizează un fost ambasador SUA la NATO.  

autor
Adrian Popovici

Intențiile agresive ale Rusiei nu se rezumă doar la Ucraina și includ o confruntare mai amplă cu întreaga Europă, subliniază Ivo Daalder, fost ambasador SUA la NATO. Incidentele recente cu drone în Polonia, România și Estonia arată intenția Moscovei de a diviza Europa și Statele Unite, de a slăbi sprijinul public pentru Kiev și de a forța renunțarea la ajutorul militar, notează Politico.

Europa a tratat până acum aceste atacuri ca fiind „sub pragul” unui conflict militar — de la asasinate și atacuri cibernetice până la sabotaje și campanii de dezinformare. Răspunsul s-a limitat la măsuri de reziliență și condamnări, fără costuri reale pentru Rusia. Această lipsă de reacție a încurajat Kremlinul să își intensifice operațiunile.

În plus, răspunsul SUA la încălcările repetate a fost destul de slab, Trump și alți oficiali sugerând că atacul cu drone asupra Poloniei ar fi putut fi o greșeală. Președintele a spus clar că „nu va apăra pe nimeni”.

Agresiunile Rusiei nu au primit un răspuns pe măsură

NATO, la rândul său, s-a reunit de două ori pentru consultări în temeiul articolului 4 – mai întâi la cererea Poloniei și apoi a Estoniei. De asemenea, a anunțat o prezență militară consolidată de-a lungul flancului estic.

Citește și
prizonieri
Raport OSCE: Rusia execută arbitrar prizonieri de război ucraineni și comite posibile crime împotriva umanității

Cu toate acestea, Putin nu a plătit niciun preț – și până când nu o va face, Rusia va continua să escaladeze conflictul, cu scopul de a slăbi sprijinul european pentru Ucraina și de a diviza alianța.

O idee, susținută de ministrul polonez de externe Radosław Sikorski, este extinderea apărării NATO prin interceptarea dronelor și rachetelor deasupra teritoriului ucrainean. Acest lucru ar putea fi realizat cu ajutorul avioanelor de vânătoare și al sistemelor de apărare aeriană europene care operează din spațiul aerian sau teritoriul european, sau deasupra spațiului aerian al Ucrainei. Ar fi o măsură defensivă care ar contribui în mod direct și la apărarea Ucrainei.

O altă măsură ar fi să se clarifice faptul că orice nouă incursiune rusă în spațiul aerian, pe teritoriul sau în zona maritimă europeană va duce la acțiuni militare menite să distrugă sau să dezactiveze sistemul care a încălcat granițele. Și aceasta ar constitui o măsură defensivă, care ar reduce probabilitatea ca Rusia să continue să încalce teritoriul european.

Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

Sursa: Politico

Etichete: Rusia, vladimir putin,

Dată publicare: 26-09-2025 08:22

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Lavrov susține că Moscova se află într-un „război real” cu NATO și Europa: „Participă direct la conflict”
Stiri externe
Lavrov susține că Moscova se află într-un „război real” cu NATO și Europa: „Participă direct la conflict”

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a afirmat că Rusia este în „război” cu NATO și UE pe tema Ucrainei, în timp ce președintele american Donald Trump își redefinește strategia pentru încheierea conflictului.

Raport OSCE: Rusia execută arbitrar prizonieri de război ucraineni și comite posibile crime împotriva umanității
Stiri externe
Raport OSCE: Rusia execută arbitrar prizonieri de război ucraineni și comite posibile crime împotriva umanității

Rusia este responsabilă pentru "încălcări grave" ale dreptului internaţional împotriva prizonierilor de război ucraineni, aceste încălcări putând "echivala cu crime de război, iar, în unele cazuri, posibil chiar cu crime împotriva umanităţii”. 

Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc
Stiri externe
Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc

Donald Trump s-a declarat pregătit să ridice sancțiunile împotriva Turciei, dar i-a cerut lui Recep Tayyip Erdogan să nu mai cumpere petrol din Rusia, relatează AFP.

Recomandări
Până să ajungă coaliția la un acord, unele primării au început deja să dea afară oameni. Cu cât au redus cheltuielile
Stiri actuale
Până să ajungă coaliția la un acord, unele primării au început deja să dea afară oameni. Cu cât au redus cheltuielile

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Alegeri în Republica Moldova. Votul va arăta dacă țara rămâne pe drumul european sau se întoarce spre Moscova - The Guardian
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova. Votul va arăta dacă țara rămâne pe drumul european sau se întoarce spre Moscova - The Guardian

Moldova va vota duminică în cadrul alegerilor parlamentare pe care preşedintele său le-a descris drept cele mai importante din istoria acestei ţări, arată o analiză The Guardian.

Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile
Stiri actuale
Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile

Tânărul de 17 de ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare către școli, spitale și alte instituții din România, a fost reținut de DIICOT joi seară, după o nouă audiere, de aproximativ trei ore.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28