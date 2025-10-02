România, exemplul lui Putin pentru manipularea alegerilor și interzicerea oponenților politici. „Știm, am trecut prin asta”

02-10-2025 | 22:45
vladimir putin
Getty

Vladimir Putin a declarat miercuri că autoritățile din unele țări încearcă să interzică oponenții politici care câștigă mai multă încredere în rândul cetățenilor, dar că această strategie nu funcționează.

Mihai Niculescu

Liderul de la Kremlin s-a referit explicit la România, criticând ceea ce a numit manipularea procedurii electorale democratice, conform agenției de presă TASS.

„Am trecut prin asta, dar nu funcționează"

„În unele țări încearcă să interzică propriii oponenți politici, care dobândesc deja o legitimitate mai mare, o încredere mai mare din partea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta. Dar acest lucru nu funcționează. Interzicerile nu funcționează", a declarat Putin la Soci, unde are loc sesiunea plenară a Forumului Valdai.

Critica la adresa elitelor politice europene

Datele cercetărilor sociologice din țările europene arată o respingere tot mai mare a ambițiilor exagerate ale elitelor politice din aceste țări, a subliniat Vladimir Putin.

„Establishment-ul nu vrea să cedeze puterea, recurge la înșelarea directă a propriilor cetățeni, escaladează situația pe plan extern, recurge la orice subterfugii în propriile țări - din ce în ce mai des la limită, sau chiar dincolo de limita legii. Dar nu va reuși să transforme la nesfârșit procedurile electorale democratice într-o farsă, să manipuleze voința poporului, așa cum s-a întâmplat, să zicem, în România", a afirmat, clar, liderul rus.

Vladimir Putin
Vladimir Putin: „Rusia a fost refuzată când a vrut să adere la NATO”. Liderul de la Kremlin, noi reproșuri la adresa Vestului

El a adăugat că procese similare sunt observate în multe țări.

„Voința cetățenilor este simplă”

Potrivit lui Putin, voința cetățenilor acestor țări este simplă: „Să se ocupe liderii țărilor de problemele cetățenilor, să se îngrijească de securitatea și calitatea vieții lor, și nu să alerge după himere".

Declarațiile lui Putin vin în contextul în care în România au avut loc puternice controverse electorale, cea mai puternică fiind anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024 de către Curtea Constituțională, decizie care a stârnit tensiuni majore în plan intern și internațional.

Forumul Valdai este un eveniment anual la care participă experți internaționali și unde președintele rus prezintă de obicei viziunea Moscovei asupra ordinii mondiale și politicii internaționale. Declarațiile sale sunt adesea utilizate pentru a critica țările occidentale și pentru a justifica politica externă rusă.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, vladimir putin, alegeri, anulare,

Dată publicare: 02-10-2025 22:34

