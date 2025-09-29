Rusia începe recrutarea de toamnă. Sunt vizați 135.000 de tineri

Liderul rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea militară care se va desfășura în perioada 1 octombrie – 31 decembrie, potrivit unui decret publicat luni pe portalul oficial juridic al guvernului rus.

Recrutarea va viza 135.000 de cetățeni ruși cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, scrie United24 Media.

Viceamiralul Vladimir Tsimlyansky, șef adjunct al Direcției principale de organizare și mobilizare a Rusiei, susține că recruții vor servi numai pe teritoriul țării și că nu vor fi trimiși pe front, în Ucraina.

Anterior, mai multe surse au raportat că Rusia ia în considerare o revizuire majoră a sistemului său de recrutare, care ar permite proceduri continue pe tot parcursul anului. Această măsură este necesară întrucât țara se confruntă cu pierderi militare fără precedent în Ucraina.

