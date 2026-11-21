„Aș vrea să spun: treceți de partea noastră, pentru că aceasta este partea noastră comună. Treceți de partea comună, de partea corectă a istoriei”, a afirmat Vladimir Putin într-un interviu acordat regizorului sârb Emir Kusturica pentru un film dedicat împlinirii a 80 de ani de către Patriarhul Kirill, potrivit News.ro.

Conform lui Putin, ucrainenii ar trebui să înțeleagă că, în confruntarea cu Rusia, Occidentul sprijină regimul de la Kiev nu fără motiv, ci în propriul interes, pentru a „slăbi, dezmembra și descompune” părțile implicate în conflict, iar apoi pentru a le supune voinței sale.

„Toată lumea trebuie să înțeleagă și să știe acest lucru, inclusiv cei care trăiesc pe teritoriul Ucrainei de astăzi. Oamenii trebuie să înțeleagă că tot ceea ce se întâmplă și toți cei care îi sprijină, inclusiv în contextul actual al confruntării cu Rusia, nu fac acest lucru în interesul Ucrainei, ci în propriul interes: cu scopul de a-i slăbi pe toți, de a-i dezmembra, de a-i descompune în părțile lor componente și de a-i supune voinței lor”, consideră liderul de la Kremlin.

În opinia sa, ucrainenii și rușii trebuie să urmărească unitatea „în sens larg”.

„Nu neapărat în cadrul unui singur stat – nici măcar nu vorbim despre asta. Ci despre unitate în sensul cel mai larg al cuvântului”, a ținut să sublinieze Vladimir Putin.

El afirmă că oamenii din Rusia și Ucraina ar trebui să își unească forțele pentru a atinge obiective comune.

„Așadar, dacă vorbim despre ucraineni, aș vrea ca ei să audă acest lucru. Și, indiferent ce se întâmplă, indiferent de tragediile care au loc astăzi, trebuie să ne gândim la viitor, la viitorul copiilor noștri, și să înțelegem că, dacă vrem să fim puternici, importanți și să avem condiții pentru o dezvoltare bună, trebuie, desigur, să fim împreună. În sensul că trebuie să ne unim forțele pentru a atinge obiective comune”, explică președintele rus.

Puterea în Ucraina nu a fost preluată de patrioți, ci de naționaliști care urăsc alte popoare, însă nu se poate ajunge prea departe pe baza acestei uri, a susținut Putin.

„Toată lumea trebuie să înțeleagă și să știe acest lucru, inclusiv cei care trăiesc în Rusia. Noi știm acest lucru, îl înțelegem; îl simt și îl văd în starea societății noastre”, a spus Putin.

El susține că, în Ucraina, în anii de independență, s-au produs depopularea și dezindustrializarea. „Totul s-a prăbușit” cu mult timp în urmă, chiar înaintea atacurilor rusești de represalii, a afirmat Putin.

„Ce s-a întâmplat după destrămarea URSS și obținerea independenței de către Ucraina? Și-a pierdut industria construcțiilor navale, industria aeronautică și industria producătoare de rachete. În practică, au avut loc atât depopularea, cât și dezindustrializarea. Totul s-a destrămat. Și nu acum, nu în ultimele săptămâni, sub loviturile de represalii ale forțelor ruse de rachete. Nu, totul s-a prăbușit de la sine”, afirmă liderul rus.