Reprezentantul special al preşedintelui rus pentru investiţii şi cooperare economică cu ţările străine Kiril Dimitriev a comentat la rândul său mesajul lui Trump.

Donald Trump a publicat pe Truth Social în ultimele ore mai multe fotografii din timpul vizitei în China şi de la întâlnirea cu omologii chinez şi rus, Xi Jinping şi Vladimir Putin.

El a postat şi o imagine în care este împreună cu liderul chinez, intitulată ”Prieteni”, dar şi mai multe imagini alături de Vladimir Putin, una dintre ele fiind intitulată ”Prietenul meu”.

Reprezentantul special al preşedintelui rus pentru investiţii şi cooperare economică cu ţările străine şi directorul general al Fondului Rus de Investiţii Directe (RDIF), Kirill Dmitriev, a comentat fotografia în care preşedintele american Donald Trump dă mâna cu preşedintele rus Vladimir Putin.

„Patrioţii deţin controlul”, a scris Dmitriev pe platforma X.

TRUMP L-A NUMIT ”PRIETEN PE PUTIN” ŞI LA ÎNTÂLNIREA DE LA SHENZHEN. REACŢIA DURĂ A LUI ZELENSKI

De altfel, Trump l-a numit pe Putin ”prietenul său” şi cu ocazia întâlnirii din China, ceea ce a provocat o reacţie dură din partea preşedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski.

La 19 noiembrie, înaintea reuniunii trilaterale din China, Trump a intrat în sala de la Shenzhen însoţit de secretarul de Stat Marco Rubio şi de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

În momentul intrării, Trump a zâmbit, a arătat spre Putin şi a spus: „Cine este acela? Este prietenul meu”. Trump i-a strâns apoi mâna lui Putin.

Gestul preşedintelui american a provocat critici din partea lui Volodimir Zelenski, dar şi a altor politicieni.

Zelenski a fost întrebat într-un interviu la CNN dacă alegerea acestui cuvânt de către Trump echivalează, în fapt, cu acordarea unei permisiuni lui Putin de a continua atacurile împotriva Ucrainei.

„Dacă vorbeşti despre Putin (...) ca şi cum ar fi un prieten (...), bineînţeles că el nu se simte un criminal, nu simte suficientă presiune”, a răspuns preşedintele ucrainean.

„Este la latitudinea preşedintelui Trump cum îl numeşte pe Putin... Desigur, pentru noi, el este un duşman şi, desigur, pentru noi, este un criminal. Cred că, pentru majoritatea oamenilor din lume, este un criminal, pentru că ucide”, a insistat Zelenski.

Jeanne Shaheen, principala reprezentantă a democraţilor în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, a declarat că „prietenul” preşedintelui Trump este un criminal de război însetat de sânge.

Ministrul polonez de Externe a afirmat că primirea călduroasă rezervată liderului de la Kremlin de către preşedintele american, în China, este îngrijorătoare.

Comisia Europeană a declarat că preferă să nu comenteze afirmaţiile despre prietenia dintre politicieni, dar că susţine eforturile de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.