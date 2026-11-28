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Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, bărbatul ar fi atacat-o după ce tânăra i-ar fi cerut permisiunea să-și viziteze familia.

Sogand Moshtareki, din orașul Kerman, a murit pe 6 noiembrie, au anunțat activiștii pentru drepturile omului. Soțul ei ar fi recunoscut că a ucis-o, invocând un conflict familial, potrivit Comitetului pentru Femei al Consiliului Național al Rezistenței din Iran (NCRI), scrie The Sun.

Fata fusese căsătorită cu forța la vârsta de doar 13 ani și născuse cu mai puțin de două săptămâni înainte de crimă. În timpul sarcinii, supraviețuise și unui accident rutier.

Soțul ar fi izolat-o de familia sa

Tatăl adolescentei a declarat organizației Iran Human Rights că soțul îi interzicea să vorbească cu membrii familiei. Potrivit acestuia, bărbatul o încuia în casă atunci când pleca. Organizația Iran Human Rights a transmis că soțul a fost arestat. Informațiile despre crimă au fost făcute publice de mai multe organizații care monitorizează încălcările drepturilor omului din Iran.

Un alt caz de femicid în aceeași zi

Moartea lui Sogand a fost raportată în aceeași zi cu uciderea unei alte tinere iraniene de către soțul său.

Sepideh Raeisi, în vârstă de 21 de ani, era însărcinată și avea deja un copil de trei ani. Ea ar fi fost împușcată în provincia Fars, din sudul Iranului, după ce a încercat să divorțeze de soțul abuziv. Potrivit NCRI, și ea fusese căsătorită la vârsta de 13 ani.

Organizația atrage atenția că fetele obligate să se căsătorească în copilărie sunt private de dreptul la educație, dezvoltare personală și libertatea de a-și alege propriul drum.

Potrivit aceleiași organizații, numai în luna precedentă au fost raportate 24 de cazuri de femicid în Iran, adică ucideri motivate de gen. Numărul real ar putea fi însă mult mai mare, întrucât multe cazuri nu ajung să fie raportate.