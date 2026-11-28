O fată de 14 ani din Iran ar fi fost ucisă în bătaie de soțul ei, la câteva zile după ce a născut. Voia să-și vadă familia
O adolescentă de numai 14 ani din Iran ar fi fost ucisă în bătaie de soțul ei, la doar câteva zile după ce a devenit mamă.
Generează rezumat cu AI
DIN ARTICOL
Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, bărbatul ar fi atacat-o după ce tânăra i-ar fi cerut permisiunea să-și viziteze familia.
Sogand Moshtareki, din orașul Kerman, a murit pe 6 noiembrie, au anunțat activiștii pentru drepturile omului. Soțul ei ar fi recunoscut că a ucis-o, invocând un conflict familial, potrivit Comitetului pentru Femei al Consiliului Național al Rezistenței din Iran (NCRI), scrie The Sun.
Fata fusese căsătorită cu forța la vârsta de doar 13 ani și născuse cu mai puțin de două săptămâni înainte de crimă. În timpul sarcinii, supraviețuise și unui accident rutier.
Soțul ar fi izolat-o de familia sa
Tatăl adolescentei a declarat organizației Iran Human Rights că soțul îi interzicea să vorbească cu membrii familiei. Potrivit acestuia, bărbatul o încuia în casă atunci când pleca. Organizația Iran Human Rights a transmis că soțul a fost arestat. Informațiile despre crimă au fost făcute publice de mai multe organizații care monitorizează încălcările drepturilor omului din Iran.
Un alt caz de femicid în aceeași zi
Moartea lui Sogand a fost raportată în aceeași zi cu uciderea unei alte tinere iraniene de către soțul său.
Sepideh Raeisi, în vârstă de 21 de ani, era însărcinată și avea deja un copil de trei ani. Ea ar fi fost împușcată în provincia Fars, din sudul Iranului, după ce a încercat să divorțeze de soțul abuziv. Potrivit NCRI, și ea fusese căsătorită la vârsta de 13 ani.
Organizația atrage atenția că fetele obligate să se căsătorească în copilărie sunt private de dreptul la educație, dezvoltare personală și libertatea de a-și alege propriul drum.
Potrivit aceleiași organizații, numai în luna precedentă au fost raportate 24 de cazuri de femicid în Iran, adică ucideri motivate de gen. Numărul real ar putea fi însă mult mai mare, întrucât multe cazuri nu ajung să fie raportate.
Video recomandate
Știrile ProTV, ediția mimico-gestuală - 28.11.2026
Știrile ProTV, ediția mimico-gestuală - 28.11.2026
Soluția la care a apelat conducerea unui muzeu din Germania pentru a atrage mai mulți vizitatori. Ce a instalat printre opere
Vremea azi, 28 noiembrie 2026. România este lovită de viscol și ninsori, iar temperaturile scad până la -12 grade
Deținuții și condamnații cu suspendare își găsesc greu loc de muncă în România. „Ai cazier, nu te angajează”
Unde au ales să își petreacă românii vacanța de 1 Decembrie. Gările și autostrăzile, pline
Moaștele Doamnei Maria Brâncoveanu, recent canonizată, au ajuns la Galați. Patru zile de pelerinaj înainte de Sfântul Andrei
Cum arată orașul viitorului în China. Dronele livrează mâncare, mașinile se conduc singure, iar IA schimbă viața de zi cu zi
Nuntă de poveste, transformată în haos în India. 400.000 de invitați s-au bătut pentru mâncare
Ziua Recunoștinței, umbrită de o furtună violentă în SUA. Paradă amânată, pene de curent și mii de zboruri afectate
Bugetul UE, blocat de calcule electorale. România riscă să piardă din banii pentru agricultură
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit