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Grecia a anunțat că ultimele 48 de ore au fost „cele mai dificile” din acest an în ce privește sosirile de migranți, după ce aproximativ 1.000 de persoane au fost salvate din ambarcațiuni în largul insulei Creta.

Alte sute au ajuns pe insulă în cursul weekendului, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Numărul total al migranților pe insulă a ajuns la circa 2.500, cu mult peste capacitatea centrelor locale de primire.

Autoritățile au salvat duminică 190 de persoane aflate în trei ambarcațiuni reperate de drone operate de Frontex, în largul insulei Creta, a comunicat paza de coastă elenă. Persoanele salvate au fost duse în porturile din apropiere Kaloi Limenes și Ierapetra, a precizat sursa.

Un oficial din cadrul pazei de coastă a declarat pentru Reuters că, sâmbătă, peste 1.000 de migranți au fost salvați în cadrul a peste o duzină de operațiuni distincte în largul Cretei, iar circa 700 de migranți au ajuns pe țărmurile acesteia. În aceeași zi, cadavrele a doi migranți au fost recuperate dintr-o zonă stâncoasă a insulei Gavdos din apropiere.

„Cea mai dificilă situație din acest an”

Ministrul pentru migrație, Thanos Plevris, a declarat duminică că sosirile de migranți din ultimele 48 de ore au fost „cea mai dificilă” situație din acest an. Ele au ridicat numărul total al migranților pe insulă la circa 2.500, cu mult peste capacitatea centrelor locale de primire.

Imagini difuzate de media locale au arătat cum sute de migranți au fost transportați cu autobuzele spre portul Heraklion, din estul insulei, unde mulți dintre ei au fost nevoiți să doarmă sub cerul liber întrucât centrul de primire temporară era deja plin. Ministrul a anunțat că o navă va sosi în Creta săptămâna viitoare pentru a începe transferul regulat al migranților spre taberele de primire din Grecia continentală.

Noua rută sudică de migrație

Grecia — de multă vreme un punct de intrare în Europa pentru migranții și refugiații din Orientul Mijlociu, Africa și Asia — s-a aflat în prima linie a crizei din 2015-2016, când aproape un milion de persoane, majoritatea venind dinspre Turcia, au debarcat pe insulele sale.

Deși numărul sosirilor a scăzut ulterior odată ce Atena și-a intensificat patrulările maritime și la frontierele terestre, în ultimii ani s-a înregistrat o creștere a fluxului de migranți dinspre Libia, format în mare parte de cetățeni din Bangladesh și din refugiați de conflictul din Sudan. Această situație a dus la deschiderea unei noi rute sudice de migrație către insula Gavdos și coasta sudică a Cretei. Grecia a intensificat în acest an repatrierea solicitanților de azil ale căror cereri au fost respinse și, alături de alte patru state din Uniunea Europeană, vrea să-i trimită pe o mare parte dintre ei, din 2027, într-un centru de deportare din Rwanda.