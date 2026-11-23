Blocada americană asupra exporturilor de petrol iraniene a fost impusă pe 13 aprilie, ridicată în iunie după ce Washingtonul a ajuns la o înțelegere cu Teheranul, apoi restabilită pe 14 iulie după ce acordul s-a prăbuşit.

„Cu siguranţă nu o vom tolera (blocada - n.r.) şi vom utiliza toate instrumentele pentru a ne opune acestei agresiuni americane", a spus Baghaei.

„Blocada militară... este considerată o agresiune militară", a adăugat el.

„Iranul are dreptul de a utiliza orice instrument disponibil pentru a se apăra în această privinţă", a mai transmis purtătorul de cuvânt, arată Reuters, conform Agerpres.

Un petrolier încarcă ţiţei iranian în Golf printr-un transfer de la navă la navă şi ar putea deveni prima navă care reuşeşte să exporte ţiţei iranian de la reimpunerea blocadei americane în iulie, a relatat săptămâna trecută TankerTrackers.com.

Baghaei a declarat luni că relatările despre nave iraniene care încarcă petrol sunt „speculaţii".

Exporturile vizibile de ţiţei iranian au scăzut aproape de zero în ultimele luni din cauza blocadei, Iranul susţine că în prezent controlează traficul prin strâmtoarea strategică Ormuz şi că o va redeschide atunci când Washingtonul îi va respecta condiţiile, între care oprirea ostilităţilor, ridicarea blocadei şi renunţarea la sancţiuni.

„Dacă partea cealaltă îndeplineşte condiţiile conexe, vom putea să ne îndeplinim angajamentele în cel mai scurt timp posibil", a spus Baghaei, referindu-se la redeschiderea strâmtorii.