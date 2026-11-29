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Elon Musk era „în afara lui”, potrivit jurnaliştilor de la Washington Post. Cu atât mai mult cu cât, în acelaşi timp, forţele armate americane foloseau reţeaua sa de internet prin satelit pentru a pilota drone, deşi aveau încheiat doar un abonament mai ieftin destinat operaţiunilor terestre, numit Starshield. Cel puţin doi directori ai Space X, compania-mamă a serviciului, au fost concediaţi în urma acestor incidente, notează Washington post, conform News.ro.

Pentru Washington Post, aceste dezvăluiri ilustrează măsura în care tehnologia Starlink „a devenit un instrument esenţial al războiului modern”. Elon Musk era cu atât mai frustrat de această dublă înşelăciune cu cât tocmai luase o serie de măsuri pentru a împiedica utilizarea reţelei sale de internet de către adversarii Statelor Unite. Măsuri care au urmat descoperirii de către armata ucraineană, în luna ianuarie, a unui terminal Starlink pe aripa unei drone ruseşti cu rază lungă de acţiune.

Un raport secret înmânat Pentagonului

Utilizarea sistemului Starlink de către Iran a fost detectată încă din prima săptămână a lunii martie. Teheranul începea atunci să riposteze la primele lovituri israeliano-americane îndreptate împotriva teritoriului său, atacând baze ale Statelor Unite din Orientul Mijlociu.

În această vară, un raport secret înaintat de Comandamentul Central al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) secretarului apărării, Pete Hegseth, menţiona utilizarea de către Iran a sistemului Starlink în scopul comandării, controlului şi supravegherii atacurilor cu drone. Solicitat de Washington Post, Pentagonul a declarat că nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de raport.

Washington Post reaminteşte că unul dintre atacurile cu drone lansate de Iran în acea perioadă a ucis şase soldaţi americani la baza Port Shuaiba, din Kuwat, pe 1 martie 2026. Totuşi, aceştia nu au reuşit să stabilească dacă armata iraniană a folosit Starlink tocmai în acea zi.

SpaceX a întărit ulterior controalele asupra clienţilor care achiziţionează prin intermediul distribuitorilor. Cu toate acestea, compania nu a mers până la a bloca complet accesul la Starlink în Iran, ceea ce ar fi avut ca efect privarea de conexiune a civililor şi a opozanţilor care depind de acesta în timpul întreruperilor de internet impuse de Gardienii Revoluţiei.