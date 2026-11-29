Generează rezumat cu AI

Grupul de lucru al partidului pentru strategia demografică solicită, de asemenea, înființarea unei noi agenții guvernamentale care să se ocupe de problema scăderii populației.

Propunerile vor fi înaintate în curând șefei guvernului Sanae Takaichi, înainte de adoptarea, preconizată pentru sfârșitul anului, a unei strategii demografice cuprinzătoare de către guvern.

Grupul de lucru a subliniat că responsabilitatea financiară pentru creșterea copiilor ar trebui distribuită mai larg la nivelul întregii societăți.

Între altele, se preconizează extinderea serviciilor gratuite de îngrijire a copiilor - disponibile în prezent, în principiu, pentru copiii cu vârste între 3 și 5 ani - și către copiii mai mici, precum și asigurarea unei finanțări la nivel național, astfel încât costurile pentru asistența medicală, îngrijirea copiilor și mesele școlare să nu varieze în funcție de regiune.

Grupul de lucru a recomandat de asemenea revizuirea politicilor de ocupare a forței de muncă pentru persoanele în vârstă, inclusiv prin creșterea vârstei de pensionare, având în vedere că este de așteptat ca scăderea populației Japoniei să continue să diminueze disponibilitatea forței de muncă și să pună presiune pe sistemul de securitate socială.