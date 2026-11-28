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Informația a fost dezvăluită sâmbătă de cotidianul britanic Financial Times (FT), care notează că Iranul este suspectat în acest incident, relatează Reuters, preluată de news.ro.

Potrivit publicației, care citează surse apropiate dosarului, Statele Unite au folosit o tehnologie antidronă dezvoltată special pentru a contracara aceste sisteme aeriene fără pilot. Cu toate acestea, FT precizează că dronele sau resturile lor nu au fost recuperate de către personalul britanic sau american.

Reacția autorităților

Contactat de Reuters, un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a oferit detalii despre intervenție printr-un răspuns transmis pe e-mail:

„Poliţia Ministerului Apărării şi Poliţia din Suffolk au cooperat strâns cu Forţele de Securitate ale USAF (Forţele Aeriene americane) şi au răspuns unor semnalări ale unei activităţi a unor drone neautorizate la baza RAF Lakenheath, la 13 noiembrie, iar situaţia a fost rezolvată rapid".

Reprezentantul ministerului a dat asigurări cu privire la protocolul de securitate:

„Baza RAF Lakenheath şi-a luat măsurile obişnuite şi de apărare a forţelor”.

Pe de altă parte, Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns solicitărilor Reuters. În timpul incidentului, personalul american din bază a intervenit împotriva unei „presupuse activităţi a unor drone neautorizate”, iar un purtător de cuvânt al US Air Force a anunțat la acel moment că nicio aeronavă sau infrastructură nu a fost afectată.

Precedentul de la Fairford

Acesta nu este singurul incident de acest fel. În luna septembrie, la Fairford, o altă bază britanică utilizată de forțele aeriene americane, o amenințare legată de Iran a dus la retragerea bombardierelor strategice americane de tip B-1, conform unui anunț făcut în octombrie de președintele american Donald Trump.

Iranul a respins orice acuzație privind implicarea în incidentul de la Fairford sau în orice altă activitate pe teritoriul Regatului Unit. Totuși, autoritățile britanice acuză de ani de zile Teheranul de implicare în comploturi și tentative de asasinare a unor disidenți, precum și de vizarea unor ținte israeliene sau evreiești.