Posibilă rechiziție în caz de război. Armata unui stat NATO avertizează mii de proprietari că bunurile le pot fi luate

Stiri externe
19-01-2026 | 16:31
Lituania, soldati, armata
Getty

Mii de proprietari de clădiri, nave, imobile şi autovehicule urmau să primească luni o scrisoare din partea armatei norvegiene, prin care sunt informaţi că bunurile lor ar putea fi rechiziţionate în eventualitatea unui conflict armat.

autor
Mihai Niculescu

Potrivit unui comunicat al armatei, „rechiziţiile urmează să permită Forţelor Armate, în situaţie de război, să aibă acces la resurse necesare apărării ţării”, relatează AFP, preluat de news.ro.

În cursul anului 2026, autorităţile militare intenţionează să emită aproximativ 13.500 de rechiziţionări „pregătitoare”. Acestea nu vor avea consecinţe practice pe timp de pace şi au rolul de a-i informa pe proprietari că bunurile lor pot fi utilizate, dacă va fi necesar, de către forţele armate, în cazul unui conflict.

Solicitarea statului este valabilă pentru o perioadă de „doar” un an, iar aproximativ două treimi dintre scrisorile care vor fi trimise în 2026 vor înlocui notificări similare transmise în anii anteriori.

Șeful Organizaţiei Logistice a Forţelor Armate (FLO), generalul de divizie Anders Jernberg, a subliniat că măsura rechiziției vine pe fondul deteriorării mediului de securitate.

„Importanţa faptului de a fi pregătit în vederea unor crize şi războiului a crescut puternic în ultimii ani. Norvegia se află în cea mai gravă situaţie de securitate de la al Doilea Război Mondial. Societatea noastră trebuie să fie pregătită să facă faţă unor crize de securitate, iar în cel mai rău caz, războiului. Am început o consolidare masivă a pregătirii militare şi civile”, a declarat acesta.

Scrisorile „reduc incertitudinea”

Potrivit lui Jernberg, scrisorile transmise proprietarilor „consolidează pregătirea şi reduc incertitudinea cu privire la repartizarea resurselor în caz de criză sau război”.

Norvegia, stat care se învecinează cu Rusia şi este adesea descris drept „ochii şi urechile NATO în Marele Nord”, şi-a intensificat, la fel ca restul Europei, eforturile de consolidare a apărării. Ţara are atât frontieră maritimă, cât şi frontieră terestră cu Rusia, aceasta din urmă având o lungime de 198 de kilometri.

Sursa: News.ro

Etichete: NATO, armata, Norvegia,

Dată publicare: 19-01-2026 16:21

