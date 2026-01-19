A fost numit un nou director general la „Apele Române”. Cine este Dragoş Doru Cazan

Stiri Politice
19-01-2026 | 17:51
Dragoş Doru Cazan
Foto: Captură Video / Youtube

Directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Dragoş Doru Cazan, a fost numit în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, a anunțat Ministerul Mediului. 

autor
Lorena Mihăilă

El a mai deţinut funcţia de director general al ANAR în 2015, iar între 2012 şi 2020 a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul instituţiei.

„Numirea directorului general al ANAR este prerogativa ministrului mediului, însă am ales să organizăm această procedură de selecţie deschisă şi să o ducem până la capăt în deplină transparenţă. Le mulţumesc membrilor comisiei de evaluare pentru profesionalismul, rigoarea şi imparţialitatea cu care au analizat candidaţii şi pentru contribuţia lor la credibilitatea acestui proces. De asemenea, îi mulţumesc domnului Sorin Rîndaşu pentru activitatea desfăşurată în calitate de director general interimar al ANAR într-o perioadă solicitantă. Numărul mare de candidaţi şi calitatea profesională a acestora au arătat că există un interes real pentru reformarea şi profesionalizarea acestei instituţii. Am decis ca, pe baza analizei tuturor informaţiilor relevante cu privire la candidaţii care s-au înscris în această cursă, nominalizarea mea să fie în favoarea unui specialist cu experienţă solidă în sistemul de gospodărire a apelor, capabil să gestioneze atât provocările imediate, cât şi reforma de care ANAR are nevoie. Prin această numire, transmit un mesaj clar: competenţa, integritatea şi performanţa contează cu adevărat", a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în comunicatul citat.

Potrivit ministerului de resort, noul director general al ANAR va prelua funcţia începând de marţi, 20 ianuarie 2026.

Citește și
baraj paltinu
Apele Române clarifică situația „fisurilor” de pe barajul Paltinu: „Nu există pericol pentru populație sau infrastructură”

„Totodată, începând de astăzi, toate înregistrările video ale interviurilor susţinute de candidaţi sunt publice şi pot fi consultate pe contul oficial de Youtube al MMAP, ca parte a angajamentului asumat pentru un proces transparent şi responsabil", precizează instituţia.

Cine este noul director al Apelor Române

Doru Dragoş Cazan are peste trei decenii de experienţă în domeniul gospodăririi apelor, managementului riscului la inundaţii şi coordonării investiţiilor publice în infrastructura hidrologică, potrivit CV-ului său.

Din anul 2021, acesta este director tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) şi a mai ocupat funcţia de şef al Serviciului Managementul Riscului la Inundaţii şi Secetă în cadrul INHGA, respectiv funcţia de director general ANAR în 2015.

În perioada 2012-2020, Cazan a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul ANAR, fiind responsabil de monitorizarea cantitativă şi calitativă a apelor, emiterea avizelor şi autorizaţiilor şi implementarea Directivei Cadru Apă.

Noul şef de la „Apele Române" este absolvent al Facultăţii de Hidrotehnică a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, doctor în inginerie civilă - specializarea Hidraulică, deţine un master în Managementul Sectorului Public (SNSPA) şi a beneficiat de mai multe cursuri şi stagii de pregătire în Franţa şi Germania.

De asemenea, a reprezentat România în numeroase grupuri de lucru bilaterale şi internaţionale privind calitatea apelor şi managementul Dunării şi a contribuit direct la modernizarea sistemelor de monitorizare hidrologică la nivel naţional.

Ce a mai rămas din zecile de garsoniere distruse de o explozie într-un bloc din Buzău. Imagini din interior

Sursa: StirilePROTV

Etichete: apele romane, director, ministerul mediului,

Dată publicare: 19-01-2026 17:34

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
Citește și...
Anunțul Administrației Naționale Apele Române despre Barajul Paltinu. ”Este inevitabil”
Stiri Sociale
Anunțul Administrației Naționale Apele Române despre Barajul Paltinu. ”Este inevitabil”

Coeficientul de umplere în acumularea Paltinu este de 53,94% ceea ce echivalează cu un volum de 27,781 milioane metri cubi, fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung, anunţă luni Administraţia Naţională ”Apele Române”.

Apele Române clarifică situația „fisurilor” de pe barajul Paltinu: „Nu există pericol pentru populație sau infrastructură”
Stiri actuale
Apele Române clarifică situația „fisurilor” de pe barajul Paltinu: „Nu există pericol pentru populație sau infrastructură”

„Apele Române” precizează că urmele de pe barajul Paltinu din fotografii nu reprezintă o fisură activă și nu pun în pericol populația sau infrastructura din aval.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

PSD: Solicităm USR să-şi asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu. Nicuşor Dan: Cred că vinovăţia este la Apele Române
Stiri Politice
PSD: Solicităm USR să-şi asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu. Nicuşor Dan: Cred că vinovăţia este la Apele Române

PSD le-a cerut miercuri partenerilor săi de guvernare, USR, să îşi asume "catastrofa" provocată de ministrul Diana Buzoianu după secarea barajului de la Paltinu. În schimb, președintele Nicușor Dan crede că vina aparține Apelor Române.

Măsuri urgente în localitățile din Prahova și Dâmbovița lovite de criza apei. Apele Române oferă noi explicații
Stiri actuale
Măsuri urgente în localitățile din Prahova și Dâmbovița lovite de criza apei. Apele Române oferă noi explicații

Toate nevoile primăriilor din localitățile afectate de criza apei generate de situația de la lacul de acumulare Paltinul vor fi centralizate.

Recomandări
Ce s-a decis în prima ședință de Coaliție din 2026. Acord cu condiții pentru reforma administrației
Stiri Politice
Ce s-a decis în prima ședință de Coaliție din 2026. Acord cu condiții pentru reforma administrației

Liderii partidelor de la putere stau luni față-n față pentru prima dată în 2026. Iar tensiunile mocnesc.

De ce nu scăpăm de gerul năprasnic. România va rămâne prinsă într-un „clopot de gheață” cel puțin două săptămâni
Stiri actuale
De ce nu scăpăm de gerul năprasnic. România va rămâne prinsă într-un „clopot de gheață” cel puțin două săptămâni

Toată România este prinsă în aceste zile într-un ”clopot de gheață”. Un bărbat din Iași a murit după ce a fost găsit în hipotermie în casa neîncălzită de mai multe zile. Iar accidentele pe șoselele acoperite de polei au provocat numeroase victime.

ANIMAȚIE cu tragedia feroviară din Spania. Cum s-au ciocnit cele două trenuri de mare viteză, cu sute de pasageri la bord
Stiri externe
ANIMAȚIE cu tragedia feroviară din Spania. Cum s-au ciocnit cele două trenuri de mare viteză, cu sute de pasageri la bord

Spania este îndoliată de cel mai grav accident feroviar din ultimele decenii. Cel puțin 39 de oameni au murit, după ce două trenuri s-au ciocnit, nu departe de Cordoba.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Ianuarie 2026

49:03

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 19 Ianuarie 2026

01:29:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Ianuarie 2026

01:44:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28