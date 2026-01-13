O echipă de muncitori a găsit în pământ un sac plin cu bani. Ar putea proveni de la cel mai mare jaf din istoria Norvegiei

Un sac plin cu bani a fost descoperit în orașul Sandnes din Norvegia, în timpul unor lucrări de excavare. Poliția ia în calcul posibilitatea ca suma să provină din jaful Nokas din 2004, considerat cel mai mare jaf din istoria țării.

Descoperirea a fost făcută marți, 6 ianuarie, în jurul orei 14:00, când autoritățile au fost alertate despre găsirea unei cantități importante de bani îngropați pe strada Oalsgata din Sandnes, în timpul lucrărilor, potrivit postului public NRK.

Anchetatorii analizează ipoteza conform căreia banii ar avea legătură cu jaful Nokas din 2004, eveniment care rămâne un reper în istoria infracțională a Norvegiei.

Poliția verifică proveniența banilor

„Banii trebuie manipulați astfel încât să nu stricăm nimic. Pot fi sute de mii de coroane, mai mult sau mai puțin. Am intervenit, am preluat suma și facem investigații suplimentare”, a declarat reprezentantul poliției, Roger Litlatun.

Șeful operațiunilor, Victor Fenne-Jensen, a declarat că suma găsită ar putea ajunge la câteva milioane de coroane și că există suspiciuni privind proveniența sa infracțională.

„Atunci când o cantitate atât de mare de bani este îngropată și ascunsă în acest fel, este firesc să ne gândim la o faptă penală. Totuși, nu putem formula concluzii în acest moment”, a precizat el.

Linkene til Sandnes er mange, blant annet har to av ranerne et særlig tett forhold til byen. Og vi vet nokså sikkert at det har vært gravd ned penger i Melshei, er jeg den første til å tenke Nokas? pic.twitter.com/cDO5HGoeCe — LP Einarsson (@LPEinarsson) January 7, 2026

Banii erau depozitați în mai multe pungi, introduse într-un sac menajer negru. Poliția a deschis un dosar penal, dar nu oferă informații suplimentare, invocând desfășurarea anchetei.

Even Vike, manager de proiect în cadrul consiliului județean Rogaland, a declarat că operatorul excavatorului a reacționat calm și a oprit imediat utilajul în momentul în care au fost descoperite bancnotele.

Jaful Nokas revine în atenție

Suma era îngropată la mai puțin de jumătate de metru adâncime și era formată, în mare parte, din bancnote de 200 și 500 de coroane, la care se adăugau câteva bancnote de 1.000 de coroane.

Descoperirea a alimentat speculațiile privind o posibilă legătură cu jaful din 5 aprilie 2004, când mai mulți indivizi înarmați au jefuit depozitul de numerar al companiei Nokas din Stavanger, sustrăgând aproximativ 57 de milioane de coroane norvegiene, echivalentul a circa 7 milioane de euro.

În fotografia obținută de NRK pot fi observate clar bancnote de 200 și 500 de coroane.

