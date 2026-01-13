O echipă de muncitori a găsit în pământ un sac plin cu bani. Ar putea proveni de la cel mai mare jaf din istoria Norvegiei

Stiri externe
13-01-2026 | 07:48
bani norvegia
X // LP Einarsson

Un sac plin cu bani a fost descoperit în orașul Sandnes din Norvegia, în timpul unor lucrări de excavare. Poliția ia în calcul posibilitatea ca suma să provină din jaful Nokas din 2004, considerat cel mai mare jaf din istoria țării.

autor
Sabrina Saghin

Descoperirea a fost făcută marți, 6 ianuarie, în jurul orei 14:00, când autoritățile au fost alertate despre găsirea unei cantități importante de bani îngropați pe strada Oalsgata din Sandnes, în timpul lucrărilor, potrivit postului public NRK.

Anchetatorii analizează ipoteza conform căreia banii ar avea legătură cu jaful Nokas din 2004, eveniment care rămâne un reper în istoria infracțională a Norvegiei.

Poliția verifică proveniența banilor

„Banii trebuie manipulați astfel încât să nu stricăm nimic. Pot fi sute de mii de coroane, mai mult sau mai puțin. Am intervenit, am preluat suma și facem investigații suplimentare”, a declarat reprezentantul poliției, Roger Litlatun.

Șeful operațiunilor, Victor Fenne-Jensen, a declarat că suma găsită ar putea ajunge la câteva milioane de coroane și că există suspiciuni privind proveniența sa infracțională.

Citește și
Mașini electrice
Primul stat din Europa unde ar putea dispărea mașinile pe benzină și motorină. 96% din cele cumpărate sunt electrice

„Atunci când o cantitate atât de mare de bani este îngropată și ascunsă în acest fel, este firesc să ne gândim la o faptă penală. Totuși, nu putem formula concluzii în acest moment”, a precizat el.

Banii erau depozitați în mai multe pungi, introduse într-un sac menajer negru. Poliția a deschis un dosar penal, dar nu oferă informații suplimentare, invocând desfășurarea anchetei.

Even Vike, manager de proiect în cadrul consiliului județean Rogaland, a declarat că operatorul excavatorului a reacționat calm și a oprit imediat utilajul în momentul în care au fost descoperite bancnotele.

Jaful Nokas revine în atenție

Suma era îngropată la mai puțin de jumătate de metru adâncime și era formată, în mare parte, din bancnote de 200 și 500 de coroane, la care se adăugau câteva bancnote de 1.000 de coroane.

Descoperirea a alimentat speculațiile privind o posibilă legătură cu jaful din 5 aprilie 2004, când mai mulți indivizi înarmați au jefuit depozitul de numerar al companiei Nokas din Stavanger, sustrăgând aproximativ 57 de milioane de coroane norvegiene, echivalentul a circa 7 milioane de euro.

În fotografia obținută de NRK pot fi observate clar bancnote de 200 și 500 de coroane.

Sursa: NRK

Etichete: bani, Norvegia,

Dată publicare: 13-01-2026 07:43

Articol recomandat de sport.ro
Arabii i-au oferit un munte de bani, dar dubla campioană olimpică a României le-a oferit un răspuns surprinzător
Arabii i-au oferit un munte de bani, dar dubla campioană olimpică a României le-a oferit un răspuns surprinzător
Citește și...
Institutul Nobel, poziție clară după sugestia lui Machado pentru Trump: „Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi trasferat”
Stiri externe
Institutul Nobel, poziție clară după sugestia lui Machado pentru Trump: „Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi trasferat”

Institutul Nobel din Norvegia a anunţat că Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat, împărţit sau revocat.

Primul stat din Europa unde ar putea dispărea mașinile pe benzină și motorină. 96% din cele cumpărate sunt electrice
Stiri externe
Primul stat din Europa unde ar putea dispărea mașinile pe benzină și motorină. 96% din cele cumpărate sunt electrice

Deși este cel mai mare exportator de produse petroliere din Europa de Vest, Norvegia a condus tranziția către vehiculele electrice.

O femeie a câștigat la loto 120 de milioane de euro și într-un an a rămas cu mai puțin de jumătate. Ce a făcut cu banii
Stiri Diverse
O femeie a câștigat la loto 120 de milioane de euro și într-un an a rămas cu mai puțin de jumătate. Ce a făcut cu banii

O femeie de 78 de ani din Norvegia a câștigat un jackpot la Euromillions în 2024, premiul fiind de 120 de milioane de euro. În mai puțin de un an, situație ei financiară s-a schimbat dramatic. Ea a pierdut mai mult de jumătate din sumă.

Recomandări
Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime
Stiri actuale
Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime

Gerul mușcă necruțător toată România. Râurile sunt bocnă, la fel și multe șosele. De luni, de la ora 20, este în vigoare un Cod galben de ger în toată țara, valabil până la ora 10. Temperaturile au scăzut până la -19 grade Celsius.

„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic
Stiri externe
„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic

Donald Trump anunță taxe vamale de 25 la sută pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Președintele american se întâlnește, marți, cu consilierii săi de rang înalt pentru a discuta variantele de răspuns la adresa regimului de la Teheran.

Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat
Stiri externe
Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat

Un proiect de lege care vizează transformarea Groenlandei în cel de-al 51-lea stat al SUA, în urma recentei inițiative a președintelui Trump de a achiziționa teritoriul danez, a fost depus deja în Congres.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Ianuarie 2026

45:08

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Ianuarie 2026

01:47:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59