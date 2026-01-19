Pedeapsă majortată de judecători pentru un șofer din Borșa care a lovit o mașină de poliție. Ce sentință a primit inițial

19-01-2026 | 17:36
Răsturnare de situație în cazul accidentului petrecut în urmă cu un an în Borșa, în care trei agenți au fost răniți, după ce bolidul condus de un individ a intrat în plin, pe contrasens, în autospeciala Poliției.

Alexandra Clej,  Doina Plăcintă

În prima instanță, șoferul vinovat a fost condamnat cu suspendare. Acum însă, magistrații Curții de Apel Cluj i-au dublat pedeapsa: 4 ani și două luni de închisoare cu executare. Decizia este definitivă.

Accidentul s-a petrecut în decembrie 2024. Autospeciala de poliție patrula pe străzile orașului Borșa. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum un autoturism vine cu viteză pe un pod și intră pe contrasens, chiar înainte de o intersecție. Șoferul nu reușește să mai evite mașina de poliție și intră frontal în ea. Vehiculul este proiectat într-un stâlp.

Imediat după ce a realizat ce s-a întâmplat, vinovatul a fugit de la locul accidentului.

În autospecială erau trei agenți. Doi dintre ei au fost grav răniți, iar unul a scăpat cu răni ușoare.

Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borșa: „Unul dintre ei este destul de grav, știu că s-a pensionat, se deplasează destul de greu și probabil că nu va mai putea lucra. Celălalt nu are probleme locomotorii, dar probabil că are alte probleme medicale.”

Răsturnare de situație la Curtea de Apel Cluj

La scurt timp după ce a fost prins, șoferul a refuzat testarea pentru alcool și droguri, iar într-un final și-a recunoscut fapta. Judecătoria Vișeu de Sus l-a condamnat în prima instanță la 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare, însă magistrații Curții de Apel Cluj au considerat pedeapsa mult prea blândă pentru gravitatea faptelor și l-au condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare cu executare.

Ionuț Cocan, avocat: „Rarisim se întâmplă să vedem astfel de schimbări de 180 de grade. Au efectuat o analiză cât se poate de aprofundată și cumva percepția aceasta a societății cere ca judecătorii să judece astfel de spețe, dosare cu o fermitate aparte. Tocmai pentru a se asigura că astfel de situații nu vor fi vreodată reiterate.”

Decizia instanței este definitivă.

Etichete: accident, proces, borsa,

Dată publicare: 19-01-2026 17:36

