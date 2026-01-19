Atac șocant în Sectorul 2. Femeie înjunghiată în lift cu șurubelnița. Fostul partener s-a pus inițial în genunchi

Bărbatul, cu 20 de ani mai tânăr, încerca sa o convingă să reia relația. Însă discuția, care se dorea un prim pas spre împăcare, s-a transformat într-un atac fără milă.

Corespondent PROTV: „Atacul a avut loc duminică seară, în jurul orei 20 și 40, în sectorul doi al Capitalei. Bărbatul a așteptat-o pe femeie la intrarea în bloc, a încercat să o convingă că își dorește să reia relația cu ea, însă femeia nu a căzut de acord. A urmat câteva minute în care bărbatul a tot încercat să o convingă. S-a pus chiar și în genunchi, de câteva ori, să se împace cu ea, însă femeia a rămas neînduplecată.

De la declarațiile de dragoste și rugămințile fierbinți ale bărbatului de a se împăca s-a trecut însă brusc la o stare de agresivitate crescută. Bărbatul a început să o îmbrâncească. Imaginile au fost surprinse pe camerele de supraveghere, iar apoi, într-o fracțiune de secundă, ar fi scos o șurubelniță și a atacat-o de mai multe ori. Femeia a reușit în cele din urmă să-l împingă în afara liftului, să închidă ușile și să scape. A urcat până la apartamentul ei, acolo unde fiul ei a anunțat poliția și SMURD-ul. Imediat, ambulanța a venit la fața locului. Femeia a fost transportată la spital și se află în stare stabilă. 16 ore le-a luat polițiștilor de la Omoruri să ajungă la o adresă în Sectorul 4, unde era bărbatul. Au efectuat luni o percheziție în imobilul acestuia și l-au dus la sediul Serviciului Omoruri pentru audieri. Bărbatul este un recidivist.”

