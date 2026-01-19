De ce nu scăpăm de gerul năprasnic. România va rămâne prinsă într-un „clopot de gheață” cel puțin două săptămâni

19-01-2026 | 17:23
Toată România este prinsă în aceste zile într-un ”clopot de gheață”. Un bărbat din Iași a murit după ce a fost găsit în hipotermie în casa neîncălzită de mai multe zile. Iar accidentele pe șoselele acoperite de polei au provocat numeroase victime.

Este cod galben de ger în 39 de județe și în Capitală, iar luni seară atenționarea se va extinde în toată țara. Minimele vor ajunge la -21 de grade Celsius. Duminică noapte, în Rădăuți a fost cea mai geroasă noapte de până acum, -18 grade. În Botoșani au fost -17 grade, iar în Suceava, termometrele au indicat -14 grade.

Gerul a schimbat rutina zilnică și în Iași. Mulți vârstnici au ales să rămână în case și ies doar în cazuri strict necesare.

Reporter: „Nu ați mai ieșit afară până astăzi?”

Femeie: „Nu, nu, nu am mai ieșit până acum, pentru că era frig și evitam. Mi-e frică să nu alunec.”

Bărbat: „Luam hainele mai groase, o flanea pe dedesubt. Nu am mai ieșit, am ieșit acum că am avut nevoie.”

Și activitatea muncitorilor de la salubritate a fost adaptată condițiilor meteo. Programul de lucru a fost redus cu cel puțin 2 ore.

Dimineață geroasă în Arad

Dimineață geroasă în Arad, unde temperatura a scăzut până la minus nouă grade. Mașinile parcate peste noapte au fost acoperite de gheață.

În Dej, temperaturile au scăzut până la -18 grade, iar gerul tăios a fost resimțit mult mai puternic de cei care au fost nevoiți să iasă din case, și pe străzile și trotuarele din oraș s-au format ochiuri mari de gheață care au dat bătăi de cap șoferilor, dar și pietonilor.

Gerul care a prins România ca într-o menghină vine din zonele arctice. Aerul foarte rece a coborât spre estul continentului, unde, în ultimele săptămâni, a nins mult, mai ales în Rusia europeană. Zăpada a menținut frigul și a răcit și mai tare aerul, care s-a așezat ca o cupolă, blocând astfel aerul mai cald și menținând temperaturi extrem de joase.

Mihai Tîmu, meteorolog: „Un anticiclon mobil, care va determina în perioada următoare o vreme deosebit de rece, temperaturi cu mult sub normalul perioadei. Vorbim despre acest aer rece suprarăcit și va fi destul de greu de înlocuit cel puțin în următoarele două săptămâni. Este o circulație de blocaj în acest moment, jumătatea estică a continentului este sub influența acestui aer foarte rece.”

Între timp, în țară înghețul continuă să facă victime. În județul Arad, pe șoseaua acoperită de polei, un șofer a pierdut controlul mașinii în timpul unei depășiri și a ajuns pe sensul opus, provocând un carambol. Bărbatul a fost găsit în stop cardio-respirator și a murit. Drumul nu fusese tratat cu materiale antiderapante.

La scurtă vreme după această tragedie, un alt șofer a observat târziu coloana de mașini formată în urma primului accident, a frânat, a nimerit și el pe contrasens, unde a lovit două autoturisme.

Gerul creează probleme pentru persoanele fără adăpost

În Bistrița au fost minus 17 grade Celsius, iar la centrul pentru persoanele fără adăpost au cerut ajutor aproape 20 de persoane noaptea trecută, unii aduși direct de la spital. Fără un acoperiș deasupra capului, oamenii au căutat un loc cald. Autoritățile caută soluții pentru a găsi locuri și în alte centre, pentru că mai urmează nopți extrem de geroase.

Ștefania Stere, viceprimarul orașului Bistrița: „La centrul de noapte pentru persoane fără adăpost, capacitatea este de 13 locuri, iar în acest moment avem 19 beneficiari, practic a fost depășită capacitatea. Nu ne dorim să avem situații grave în care o persoană să decedeze.”

La Iași, un bărbat de 45 de ani a murit la Spitalul „Sf. Spiridon”, după ce a fost internat cu hipotermie severă. Fusese găsit într-o locuință neîncălzită, cu o temperatură corporală de 23 de grade.

