De ce ianuarie este cea mai bună lună pentru a călători. Ce trebuie să știi

19-01-2026 | 17:50
Majoritatea oamenilor preferă să meargă în vacanță vara sau în mijlocul iernii, de Crăciun sau la începutul primăverii.

Anca Lupescu

Acestea sunt cele mai proaste momente pentru a călători, deoarece sunt, de regulă, cele mai aglomerate și mai scumpe perioade ale anului pentru cele mai multe destinații. Totuși, o vacanță în luna ianuarie este mai mult decât perfectă. Iată de ce este cea mai bună lună pentru a călători.

De ce să călătorești în ianuarie

Deși pentru unii poate fi dificil, mulți ar fi surprinși să afle că cea mai bună perioadă pentru a călători este luna ianuarie. Este luna în care entuziasmul sărbătorilor de iarnă s-a încheiat, toată lumea revine la rutina obișnuită, iar companiile aeriene și hotelurile oferă reduceri.

Călătorii ar trebui să ia în considerare toate avantajele unei vacanțe în luna ianuarie. Mai puțini turiști, prețuri mai mici și mai puține bătăi de cap sunt doar câteva dintre beneficiile unei vacanțe în prima lună a anului.

Iată câteva motive pentru care ar trebui să îți iei vacanță în ianuarie:

Ianuarie oferă ceva pentru toată lumea

Ianuarie este momentul ideal pentru o vacanță deoarece oferă opțiuni variate pentru ambele tipuri de călători, cei care vor să se bucure de iarnă și cei care vor să fugă de ea.

Cea mai ieftină lună pentru a călători

Unul dintre cele mai mari avantaje ale unei vacanțe în ianuarie este faptul că poți găsi cele mai bune oferte și cele mai mari reduceri pentru destinații turistice importante. Ianuarie este o perioadă excelentă pentru călătorii deoarece este după sărbători și înainte de primăvară.

Majoritatea resorturilor oferă reduceri

Cei mai mulți turiști și-au consumat zilele de concediu de Crăciun și Anul Nou, iar frenezia cumpărăturilor s-a domolit. Poți găsi bilete de avion și oferte bune la hoteluri printr-o simplă căutare online. Uită-te în jur; cu siguranță vei găsi ceva avantajos.

Poți vizita destinații de poveste, cu zăpadă multă și poți practica sporturi de iarnă în locații de vis sau poți vizita destinații calde precum sudul Spaniei, unde te poți plimba în tricou și te poți bucura de temperaturi de până la 20 de grade.

Destinații neaglomerate

Dacă nu te deranjează frigul și alegi să călătorești în Europa, vei descoperi că vremea este suportabilă, iar cele mai populare orașe sunt mai puțin aglomerate și mai primitoare. Dacă îți place schiul, există numeroase stațiuni în Italia, Franța și Elveția.

Cele mai bune destinații de plajă la prețuri excelente în luna ianuarie 

Dacă preferi plaja, ianuarie este luna ideală pentru a călători în Republica Dominicană, unde vremea este foarte bună. Plajele cu nisip fin din Punta Cana sunt printre cele mai populare destinații din regiune și sunt considerate unele dintre cele mai bune opțiuni de vacanță pentru luna ianuarie. Este sezon turistic de vârf, dar datorită numărului mare de resorturi și raportului bun calitate-preț, ianuarie rămâne cea mai bună perioadă pentru a vizita această destinație.

Caraibele sunt o altă zonă populară pentru vacanțele din ianuarie. Dacă vrei să scapi de frig și să stai la plajă la soare, ia în calcul Aruba, Barbados, St. Lucia sau Trinidad. Există oferte bune în această perioadă și destinații atractive pentru vacanță.

Poți găsi și destinații calde în Mexic, ideale pentru o vacanță în ianuarie, precum Acapulco, Cancun și Riviera Maya, Mazatlán, Puerto Vallarta și Cabo San Lucas. Temperaturile sunt plăcute, iar plajele sunt spectaculoase în toată regiunea.

Dacă vizezi Statele Unite și vrei totuși o destinație caldă, Florida este cea mai bună alegere. Poți admira apusuri spectaculoase și plaje cu nisip fin în Naples, Fort Myers, Sarasota, Miami și South Beach, precum și în Key West.

Motive să călătorești în luna ianuarie

Iarna, în întreaga lume, este plină de momente care fac din acest sezon unul preferat pentru călătorii. Fie că privești ninsoarea dintr-o cafenea pariziană sau te bucuri de soarele sicilian, există multe motive să apreciezi această perioadă a anului. Iată câteva motive pentru care luna ianuarie este ideală pentru a călători.

Vezi obiectivele celebre fără aglomerație

Puțină zăpadă poate transforma un oraș într-un loc special, iar cu mai puțini turiști în cele mai căutate destinații din Europa, ai mai mult timp să te oprești și să te bucuri de experiență. Un muzeu mai liber sau o rezervare la unele dintre cele mai bune restaurante devin mai ușor de obținut. Printre activitățile apreciate iarna se numără patinajul lângă repere celebre, precum Hôtel de Ville din Paris sau Castel Sant’Angelo din Roma, dar și preparatele sezoniere consistente.

Bucură-te de romantism

Orașul iubirii este romantic pe tot parcursul anului, iar destinații precum Toscana și Veneția sunt preferate de cupluri din întreaga lume. Locurile clasice rămân la fel de atractive, dar iarna pot fi chiar mai speciale. Malurile Senei acoperite de zăpadă, o plimbare liniștită cu gondola sau o podgorie rustică pot crea cadrul potrivit pentru o escapadă romantică, conform goaheadtours.

Participă la festivalurile sezonului

Iarna este, în multe locuri, un sezon al sărbătorilor. Carnavalul din Roma, Florența și Veneția aduce costume colorate, muzică și dans. În Valencia are loc Las Fallas, o sărbătoare de o săptămână, cu focuri de artificii și parade cu care alegorice elaborate, numite ninots. De asemenea, Dublin este una dintre cele mai potrivite destinații pentru a celebra Ziua Sfântului Patrick. O vizită în Irlanda îți oferă ocazia de a ciocni un pahar alături de mii de localnici, în cinstea patronului spiritual al țării.

Alege o evadare la soare

Palmieri, plaje cu nisip fin și soare din plin, o vacanță caldă în mijlocul iernii este o opțiune atractivă. Pentru ceva diferit față de destinațiile tropicale clasice, pot fi alese locuri mai puțin frecventate. Pădurile tropicale din Costa Rica, fauna spectaculoasă din Amazon sau o călătorie în Australia și Noua Zeelandă sunt alternative potrivite. Când în emisfera nordică este iarnă, în emisfera sudică este vară.

