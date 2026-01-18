În România apar tot mai multe restaurante cu program redus și meniuri scurte. Este noua rețetă de succes

18-01-2026 | 19:21
Restaurantele din marile orașe ale României sunt într-o transformare continuă. Apar tot mai multe bistro-uri cu echipe restrânse şi cu un program de lucru redus.

Bianca Ghiță

În funcție de zonă și de obiceiurile clienților, deschid la prânz sau seara. Asta îi ajută pe antreprenori să-şi tină cheltuielile sub control şi să reducă risipa.

Într-un restaurant din centrul Capitalei, meniul are doar două pagini. Se deschide în fiecare zi la ora 17 și se închide la 23. Un program atipic, dar funcționează. În acest interval orar, mesele sunt de cele mai multe ori pline.

Nicolae Sare Albă, patron restaurant: "Am deschis de la ora prânzului însă în timp aflând mai multe despre zona în care ne aflam ne am dat seama că trebuie să ne refacem programul pentru că n-a avut succes. Pentru costuri mai mici cu întreţinerea localului, cu personalul, dar în acelaşi timp şi personalul e mai odihnit, avem alt vibe. Chiar am avut o situaţie recent cu o doamnă care a intrat întrebând dacă e deschis, nu era deschis, ea fiind foarte supărată că nici celalalte 3 cârciumi de pe stradă nu erau deschise şi a întrebat: Ce se întâmplă? Nu mai vreţi să faceţi bani în ţara asta".

Uşor uşor tot mai mulţi patroni de restaurante adopta acest model. Au învăţat cum să îşi reducă din cheltuieli după ce au înţeles când vin cei mai mulţi clienţi şi ce îşi doresc să mănânce.

Un al restaurant mizează tot pe un concept simplu, şi are succes cu sandvişurile din meniu.

Cristina Mălai, chef: "Încercam să ţinem meniul restrâns, să nu facem risipă, să gătim o mâncare corectă, gustoasă. Oamenii efectiv o să caute ceva de genul, nu stă nimeni să şi facă pastramă de vită 4 ore jumate ţinută în saramură, încă 4 ore jumate în cuptor, şi apoi lăsată să se liniştească, răcita feliată. Ce facem noi? Le uşurăm munca, ce e greu pentru ei acasă, facem noi aici, că ne place”.

Aici pogramul începe la 12 și inclusiv angajații au pauză de masă.

Alexandra și Cătălin Cincu, Food Content Creators: ”Mereu facem comparaţia cum arata piaţa acum 10 ani şi ne bucurăm că lucrurile merg spre bine. Erau mult mai puţine restaurante cu un concept în spate, încă se purta meniul cu 300 de pagini, paste pizza, sarmale ciorbe, toate amestecate şi încă nu era atât de mult accent pe ingrediente de sezon”.

Ca să fie rentabile în special localurile aflate în jurul multinaționalelor au introdus și meniul de prânz cu preţ fix.

