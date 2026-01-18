De ce se produc atât de multe explozii în blocuri în această perioadă. Avertismentul dat de specialiști pentru populație

Cazul din Buzău, unde o explozie s-a produs într-un bloc, nu este unul izolat! Gerul îi determină pe mulți să caute soluții rapide și ieftine pentru încălzirea locuințelor, doar că unele alegeri pot fi extrem de periculoase.

Autoritățile fac apel la prudență și responsabilitate și vin cu o serie de recomandări.

Potrivit specialiștilor, exploziile apar atunci când instalațiile sunt vechi sau improvizate, iar gazele se acumulează în locuințe fără să se poată evacua.

Autoritățile fac apel la prudență și responsabilitate și atrag atenția că folosirea aragazului cu mai multe ochiuri aprinse simultan, timp de mai multe ore, nu este o soluție. Și asta pentru că duce la scăderea nivelului de oxigen din încăpere și la degajarea monoxidului de carbon, care este extrem de periculos.

Pentru a preveni orice fel de incident, ni se recomandă să verificăm instalațiile de gaz și coșurile de evacuare, să aerisim cât de des putem încăperile și să montăm detectoare de gaz, în cazul în care nu am făcut-o încă. Iar în primul moment în care simțim miros de gaz, să cerem ajutor.

De altfel, potrivit IGSU, de la începutul acestui an, au avut loc mai bine de 700 de incendii în locuințe.

