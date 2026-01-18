Şeful diplomaţiei daneze a început un turneu diplomatic în mai multe țări, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda

18-01-2026 | 12:37
groenlanda
AFP

Şeful diplomaţiei daneze începe un turneu în Norvegia, Regatul Unit şi Suedia pentru discuţii privind securitatea regiunii arctice, a anunţat ministerul său.

Ioana Andreescu

Lars Løkke Rasmussen va fi duminică la Oslo, înainte de a se deplasa luni la Londra şi joi la Stockholm.

Turneul diplomatic, pe fondul tensiunilor cu SUA

Acest turneu are loc în momentul în care Donald Trump a ameninţat opt ţări, printre care şi aceste trei, cu noi tarife vamale pentru opoziţia lor faţă de veleităţile preşedintelui american de a impune controlul SUA asupra Groenlandei, teritoriu autonom danez.

Trump a acuzat, de asemenea, aceste ţări – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda – că s-au angajat într-un „joc foarte periculos” prin trimiterea câtorva zeci de militari pe insulă, pentru a pregăti viitoare exerciţii la temperaturi extreme în regiune.

„Într-o lume instabilă şi imprevizibilă, Danemarca are nevoie de prieteni şi de aliaţi apropiaţi (...). Ţările noastre au în comun faptul că suntem de acord asupra necesităţii de a întări rolul NATO în Arctica şi mă bucur să discut despre modalitatea de a reuşi aceasta”, a declarat Rasmussen, citat într-un comunicat.

Groenlanda stradă
Danemarca face presiuni asupra Congresului SUA pentru a evita un vot la limită privind Groenlanda

Reacţii europene şi poziţia Danemarcei privind Groenlanda

O reuniune de urgenţă a ambasadorilor UE este prevăzută să aibă loc duminică la Bruxelles, în timp ce preşedintele francez Emmanuel Macron ar urma să discute în orele următoare cu omologii săi europeni cu privire la această criză inedită între membri ai NATO.

Danemarca, „în colaborare cu mai mulţi aliaţi europeni”, a aderat recent la o declaraţie comună cu privire la Groenlanda, care stabileşte că această insulă imensă face parte din Alianţă şi că securitatea ei ţine de o „responsabilitate comună” a membrilor săi, anunţă ministerul în comunicatul său.

După revenirea sa la putere, preşedintele american a afirmat de mai multe ori că vrea să impună controlul SUA asupra acestui teritoriu autonom danez, invocând raţiuni de securitate naţională şi susţinând că doreşte să contracareze astfel avansarea Rusiei şi a Chinei în Arctica.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 18-01-2026 12:37

