Explozia care s-a produs la un bloc din Buzău a fost filmată de o cameră de supraveghere. Mai multe locuințe au fost distruse

18-01-2026 | 19:09
O explozie violentă a zguduit din temelii un bloc de garsoniere din Buzău. Un bărbat de 64 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave, iar mai multe locuințe au fost distruse de suflu. Zeci de oameni au ieșit speriați din case doar cu hainele de pe ei.

Dan Oprea

Imobilul urmează să fie expertizat și, cel puțin o perioadă, NU mai poate fi locuit.

Deflagrația a fost surprinsă de o cameră de supraveghere instalată pe o clădire aflată în apropiere.

Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional!

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă explozia puternică și resturile din locuințe care zboară în toate direcțiile. Deflagrația a avut loc în jurul orei 10 și 30 de minute într-un bloc de garsoniere din zona industrială a Buzăului.

perchezitii pacanele
Percheziții în județele Constanța și Buzău într-un dosar de credite obținute de falși pensionari militari. Prejudiciu uriaș

Imobilul este racordat la rețeaua de gaz iar majoritatea locatarilor se încălzesc cu convectoare. Potrivit primelor informații, un bărbat de 64 de ani, de la etajul doi, ar fi umblat la instalația din casă. A urmat o explozie atât de puternică. încât 35 de locuințe din 79 sunt afectate. Practic, jumătate din bloc.

Locatar: "Eu stăteam în pat, m-a săltat din pat în sus, am ieșit pe hol, am ieșit prin spate repede, aglomerație, toată lumea coborâse, că este explozie la etajul doi. A spart tot, și geamuri și uși, tot pe jumatea blocului."

Oamenii evacuați vor fi cazați temporar în mai multe locuințe ale primăriei, până când experții vor stabili dacă în imobil se mai poate sta sau nu.

Emil Hâlcu, administratorul asociației de locatari: "Mi-au spus că la un apartament ar fi umblat respectivul cetățean la gaze și a sărit în aer. O măsură trebuie să se ia, am vorbit cu câțiva care au familii prin oraș, copii, frați surori, se descurcă că se duc acolo, dar sunt care sunt de pe la Bisoca, Lopătari, au serviciu, ăia trebuie să stea undeva."

Mai multe echipe de la furnizorul de gaz dar și polițiști au cercetat clădirea. În urma verificărilor, explozia s-ar fi produs de la defecțiune a instalației individuale din apartament.

Mihai Pașcu, inspector-șef ISU Buzău: ”Proprietarul garsonierei în care s-a produs deflagrația a suferit arsuri pe 30 la sută din suprafața corpului și a fost internat la Spitalul Județean din Buzău”.

