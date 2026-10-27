Patru sau cinci persoane au fost rănite, unele grav, şi transportate la spital, însă viaţa niciuneia dintre ele nu este în pericol, a precizat aceasta, scrie Agerpres.

Incidentul s-a produs luni seara târziu în Neustadt am Rübenberge, la nord-vest de Hanovra, în landul Saxonia Inferioară.

Circumstanţele rămân neclare. Suspecţii au fugit pe jos, lăsând maşina în urmă. Căutarea acestora s-a dovedit a fi iniţial fără succes, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliţiei.

Un reporter dpa a relatat că mai multe maşini au fost avariate, cu anvelope dezumflate, o lunetă spartă şi urme de gloanţe.





Primele investigaţii sugerează că persoanele implicate se cunoşteau. Se pare că suspecţii au vizat grupul în mod deliberat şi nu la întâmplare, a declarat purtătoarea de cuvânt.

Poliţiştii care efectuau în apropiere un control de rutină în trafic au observat incidentul, produs cu puţin timp înainte de miezul nopţii, şi au tras asupra vehiculului în încercarea de a-l opri, a spus purtătoarea de cuvânt.

La operaţiune au participat numeroşi poliţişti, precum şi un elicopter.