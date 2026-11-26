Șeful Anthropic respinge ideea ca omenirea să cedeze controlul inteligenței artificiale: „Este absurd”
Şeful Anthropic, Dario Amodei, a negat miercuri orice intenţie de a vedea omenirea renunţând la liberul arbitru în favoarea inteligenţei artificiale (IA), considerând "absurd" să i se atribuie această idee, scrie AFP.
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"Nu, nu cred că ar trebui să renunţăm la liberul arbitru uman în favoarea sistemelor de AI şi este absurd să se lase să se înțeleagă că gândesc asta", a scris el într-un mesaj lung pe reţeaua de socializare X, la o săptămână după listarea la bursă record a Anthropic. "Nu ar trebui niciodată să sacrificăm legitimitatea sau autodeterminarea pe altarul eficienţei sau securităţii", a adăugat el.
Teama că instrumentele de IA scapă de sub control bântuie Silicon Valley de la o serie de incidente din această vară, între care piratarea platformei Hugging Face de către inteligenţa artificială autonomă de la OpenAI. "Credem sincer că AI ar putea ucide toţi oamenii", a scris Evan Hubinger, manager de securitate la Anthropic, în septembrie.
Miercuri, Dario Amodei a atacat, fără a-i numi, "anumiţi şefi ai inteligenţei artificiale" care, în opinia sa, repetă sloganuri precum "controlul şi autonomia umane" sau "AI ar trebui să fie doar un instrument", dar "fără a schimba nimic în produsele lor".
Duminică, Alexandr Wang, şeful departamentului de inteligenţă artificială de la Meta (Facebook, Instagram), a scris pe X că "nu ar trebui să acceptăm un transfer al societăţii către AI".
Pe 16 noiembrie, Sam Altman, CEO al OpenAI (ChatGPT), a declarat că a promite un tratament pentru cancer cu preţul unei vieţi de "Labrador", răsfăţat de maşini, dar fără niciun control asupra viitorului, ar fi "un argument de vânzare teribil".
Dario Amodei răspundea la un articol din Axios care relata despre aceste critici, fără a-şi retrage declaraţiile anterioare. În februarie, el a spus pentru New York Times că, în cazurile "vitale", "vrem cu adevărat să predăm lucrurile" inteligenţei artificiale. La sfârşitul anului 2024, el a prezis că inteligenţa artificială va "da ordine oamenilor".
Miercuri, el a recunoscut că ar putea fi necesar să se limiteze auto-îmbunătăţirea recursivă (RSI în engleză), atunci când inteligenţa artificială îşi proiectează propriii succesori, şi că nu ar fi sigur să-l lase pe Claude să facă acest lucru singur, fără a specifica unde să se traseze linia.
În prospectul său de pe piaţa bursieră, Anthropic susţine totuşi că fiecare versiune a lui Claude "accelerează direct dezvoltarea următoarei" şi că Claude a scris peste 90% din contribuţiile la codul său în septembrie.
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