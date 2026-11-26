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La 33 de ani, Steve Carter a aflat că fusese declarat dispărut în urmă cu trei decenii, când era doar un bebeluș de șase luni. O fotografie publicată pe un site dedicat copiilor dispăruți l-a făcut să realizeze că ar putea fi chiar copilul căutat de autorități, scrie Irish Mirror.

Steve fusese adoptat și crescuse într-o familie iubitoare. Era căsătorit și începuse să se intereseze de originile sale biologice, în special de istoricul medical al familiei.

După ce a auzit de mai multe ori o poveste despre o persoană răpită în copilărie, a decis să își introducă datele pe site-ul NCMEC. Acolo a descoperit cazul lui Marx Panama Moriarty Barnes, un bebeluș dispărut cu 33 de ani în urmă. Data nașterii era aproape identică cu a lui Steve, iar fotografia care arăta cum ar fi putut arăta copilul la maturitate semăna izbitor cu el.

„Când vă spun că semăna cu mine, era o asemănare de aproximativ 90%”, a povestit bărbatul.

Copilul dispăruse la șase luni, în timp ce se afla la plimbare cu mama sa. Căruciorul fusese abandonat la o stație de autobuz.

Încurajat de soție, de mama adoptivă și de prieteni, Steve a contactat autoritățile. Câteva luni mai târziu, poliția din Hawaii i-a confirmat că era Marx, copilul dispărut cu trei decenii în urmă.

Ce s-a întâmplat cu părinții biologici

După confirmarea identității, Steve a luat legătura cu sora sa vitregă și cu tatăl biologic, Mark. A aflat că părinții săi se cunoscuseră în Hawaii, în anii '70, și avuseseră o relație tumultuoasă.

Potrivit documentelor oficiale, o femeie fusese găsită într-o locuință din Honolulu, alături de un copil subnutrit. Băiețelul fusese plasat într-un orfelinat, iar mama sa fusese internată într-o unitate de îngrijire psihiatrică. Ulterior, Steve a fost adoptat de familia care l-a crescut.

Mătușa din partea mamei biologice i-a trimis scrisori scrise de Charlotte înainte de dispariție. Într-una dintre ele, femeia mărturisea că nu își dorea să fie mamă.

Steve nu a aflat nici până astăzi ce s-a întâmplat cu mama sa biologică. Tatăl său a murit în 2025, fără ca cei doi să apuce să se întâlnească față în față.

Povestea care a redat speranța unei familii

Experiența l-a determinat pe Steve să colaboreze cu Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați, implicându-se în campanii de informare și sprijin pentru familiile care își caută copiii.

La un eveniment organizat la Washington, o femeie l-a recunoscut și i-a spus că povestea lui i-a redat speranța că își va găsi copilul dispărut de 22 de ani.

Mesajul pe care Steve îl transmite familiilor aflate în această situație este să nu renunțe niciodată la speranță și să creadă că există posibilitatea ca persoana dispărută să fie bine.