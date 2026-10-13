Alerta s-a dovedit însă a fi provocată de o problemă de comunicații radio, au anunțat oficialii, scrie AP.

Compania aeriană Corendon Airlines a precizat că aeronava Boeing 737-800, care zbura de pe insula grecească Corfu către Nürnberg, a transmis un cod de urgență în cursul dimineții, deasupra Croației, din cauza unei „defecțiuni de scurtă durată a sistemului de comunicații radio”.

Într-un comunicat transmis agenției Associated Press, compania a subliniat că „nu a existat nicio situație de urgență” și că niciunul dintre cei 178 de pasageri, membrii echipajului sau aeronava nu s-au aflat în pericol. Avionul a aterizat în siguranță.

Autoritățile au suspectat o posibilă deturnare

Ca măsură de precauție, înainte de a afla cauza incidentului, poliția a izolat perimetrul aeroportului din Nürnberg, a relatat agenția germană de presă dpa.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Michael Petzold, a explicat ulterior că autoritățile au primit direct din cabina de pilotaj un cod care indica posibilitatea unei deturnări.

„Deoarece nu am mai putut lua legătura cu cabina de pilotaj, iar turnul de control nu a reușit nici el să comunice cu piloții, a trebuit să luăm în calcul cel mai grav scenariu, și anume că ar putea fi vorba într-adevăr despre o deturnare”, a declarat acesta.

Potrivit dpa, un purtător de cuvânt al aeroportului a precizat că șase zboruri au avut întârzieri, iar alte două aeronave care se îndreptau spre Nürnberg au fost redirecționate către alte aeroporturi, ca măsură de precauție.

Măsuri sporite de securitate în spațiul aerian european

Incidentul are loc într-un context în care autoritățile din Europa au intensificat supravegherea spațiului aerian, pe fondul creșterii numărului de incidente cu drone, multe dintre ele rămase neelucidate, și al îngrijorărilor privind posibile acțiuni de sabotaj atribuite Rusiei, în timp ce războiul din Ucraina continuă.

Luna trecută, guvernul german a acuzat Rusia că s-ar fi aflat în spatele unei tentative de atac asupra aeroportului Leipzig/Halle, în luna august, folosind o dronă încărcată cu explozibili. Berlinul a anunțat atunci, printre alte măsuri, închiderea unui consulat rus.