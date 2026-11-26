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În ultimii ani, Washingtonul a introdus şi a revizuit succesiv restricţiile privind accesul Chinei la semiconductorii avansaţi şi la tehnologiile de fabricare a acestora, încercând să găsească un echilibru între interesele comerciale şi cele de securitate naţională, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Scandalul din jurul Nvidia, cel mai mare exportator american de cipuri AI către China, a readus în atenţie complexitatea reglementărilor americane şi lacunele legislative care au permis companiilor chineze să beneficieze în continuare de tehnologia americană.

Primele restricţii majore au fost introduse în octombrie 2022, marcând cea mai importantă schimbare din ultimele decenii a politicii americane privind exporturile de tehnologie către China.

Un an mai târziu, Washingtonul a înăsprit reglementările pentru a împiedica producătorii precum Nvidia să comercializeze cipuri special concepute pentru a se situa imediat sub pragurile de performanţă stabilite prin restricţiile iniţiale.

Măsurile au fost extinse şi asupra unor ţări din Orientul Mijlociu, precum şi asupra companiilor care operează în străinătate, dar au sediul central în China.

Trump a abrogat restricțiile de export ale cipurilor

În ianuarie 2025, administraţia Biden a extins restricţiile la nivel mondial, introducând obligativitatea obţinerii licenţelor de export.

În luna mai, cu doar câteva zile înainte de intrarea în vigoare a reglementării, administraţia Trump a anunţat însă că nu o va aplica.

Reglementarea a fost abrogată oficial şi înlocuită abia săptămâna trecută. În acest interval, capacitatea centrelor de date din ţări precum Singapore s-a extins, permiţând companiilor chineze să închirieze de la distanţă putere de calcul pentru antrenarea şi utilizarea modelelor de inteligenţă artificială.

Unul dintre cazurile aflate în atenţia autorităţilor americane este cel al companiei de servicii cloud Megaspeed din Singapore, a cărei fostă directoare ar fi avut o relaţie extraconjugală cu directorul general al Nvidia, Jensen Huang.

Autorităţile investighează de peste doi ani dacă Megaspeed a redirecţionat ilegal cipuri către China. Achiziţionarea de semiconductori avansaţi pentru centrele de date din Singapore nu necesita însă o licenţă de export înainte de introducerea noilor reglementări.

Megaspeed e pe lista neagră comercială a SUA

Megaspeed şi subsidiarele sale din Thailanda şi Malaysia au fost incluse în această săptămână pe lista neagră comercială a Statelor Unite, ceea ce blochează practic livrările de tehnologie americană către acestea. Nvidia susţine că a sistat vânzările către Megaspeed încă din iunie 2025.

În paralel, administraţia Trump a autorizat în urmă cu aproximativ un an exporturile către China ale cipurilor Nvidia H200, unele dintre cele mai performante produse ale companiei, deşi nu fac parte din cea mai avansată generaţie.

Decizia a fost criticată de experţi, care au avertizat că aceste cipuri ar putea accelera modernizarea armatei chineze şi eroda avantajul tehnologic al Statelor Unite.

Exporturile directe către companiile chineze necesită însă licenţe individuale, eliberate de Departamentul american al Comerţului.

Datele publicate săptămâna trecută de Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanţilor arată că administraţia Trump a autorizat livrarea a aproape 900.000 de cipuri AI avansate, produse de Nvidia şi AMD, către companii chineze, în perioada decembrie 2025-mai 2026.

Noile reglementări introduse săptămâna trecută extind obligativitatea licenţelor de export asupra a cinci ţări, printre care Malaysia, Singapore şi Thailanda.

Măsurile restricţionează şi vânzările de cipuri AI către centrele de date din afara Statelor Unite care furnizează volume importante de putere de calcul companiilor cu sediul în China.

Jensen Huang a susţinut timp de mai mulţi ani că nu există dovezi privind contrabanda cu cipuri Nvidia către China.

Afirmaţiile sale au fost puse sub semnul întrebării în martie, când procurorii americani au inculpat trei persoane asociate producătorului de servere Super Micro Computer, inclusiv un cofondator al companiei, pentru presupusa implicare într-o operaţiune de transfer ilegal către China de tehnologie americană în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, inclusiv servere echipate cu cipuri Nvidia.

Criticii Nvidia acuză compania că a minimalizat un risc bine cunoscut, în timp ce susţinătorii acesteia argumentează că producătorul nu poate monitoriza toate echipamentele după comercializarea lor şi că este posibil să nu fi dispus de dovezi verificate privind redirecţionarea ilegală a produselor sale.

Nvidia a confirmat în decembrie 2025 că a dezvoltat o tehnologie de verificare a localizării geografice a cipurilor, oferită clienţilor sub forma unei opţiuni software.

Compania s-a opus însă iniţiativelor legislative care ar impune obligativitatea verificării localizării procesoarelor AI avansate şi a raportării eventualelor transferuri neautorizate.

Una dintre aceste iniţiative, denumită Chip Security Act, a câştigat din nou susţinere în Congresul american în urma scandalului Nvidia şi ar putea fi inclusă în legea anuală de autorizare a cheltuielilor pentru apărare, pe care legislativul american ar urma să o adopte luna viitoare.