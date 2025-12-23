Germania: Trei persoane rănite după ce un bărbat a intrat cu un Audi într-o staţie de autobuz la Giessen

Trei persoane au fost rănite la Gießen, la aproximativ 50 de kilometri nord de Frankfurt, în Germania, unde o maşină a lovit o staţie de autobuz, au anunţat autorităţile, relatează Euronews.

Şoferul, un bărbat în vârstă de 32 de ani, un cetăţean azer, a fost plasat în detenţie, a anunţat luni poliţia.

”Circumstanţele exacte ale indicentului sunt necunoscute pentru moment”, a precizat poliţia, care a anunţat că o anchetă este în curs.

Potrivit autorităţilor, şeferul a intrat în coliziune cu două vehicule care circulau în aceeaşi direcţie, după care a lovit pietoni într-o staţie de autobuz.

El şi-a continuat apoi drumul cu maşina, marca Audi, după care a fost reţinut şi încarcerat de poliţie.

Un ”motiv politic sau terorist pare în prezent puţin probabil”, a declarat ministrul de Interne al landului Hessa, Roman Poseck.

Autorităţile nu au comunicat niciun alt detaliu despre incident.

