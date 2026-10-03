Doi dintre răniţi — o fetiţă de 5 ani şi un bărbat de 67 de ani — se aflau în stare critică, iar ceilalţi opt erau în stare stabilă la spital, potrivit poliţiei din New South Wales, conform News.ro.

Printre cei aflaţi în stare stabilă se numărau o altă fetiţă de 5 ani şi o fetiţă de 2 ani.

Poliţia a declarat că l-a arestat pe bărbatul de 18 ani care conducea vehiculul şi că anchetează circumstanţele accidentului.

Aceştia au precizat că nu se crede că accidentul ar avea legătură cu terorismul.

Mii de oameni au încurajat echipa în această săptămână în timpul antrenamentelor, a raportat Australian Associated Press.

O altă mulţime numeroasă s-a adunat pe stradă sâmbătă dimineaţă pentru a-şi lua rămas bun de la autobuzul echipei înaintea meciului din finala ligii de rugby de duminică.