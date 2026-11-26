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„Canarele nu mai pot rezista. Ne confruntăm cu o presiune fără precedent a migraţiei", a scris oficialul pe platforma X, adăugând că a solicitat o întrevedere de urgenţă cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Conform serviciului de salvare pe mare, valul de migranţi a debarcat de pe vase supraaglomerate; un migrant a fost găsit mort la bordul unei bărci, iar o femeie a născut în timpul traversării periculoase din vestul Africii.

"Aceşti oameni vin în Europa şi nu este corect ca doar noi să reacţionăm la o dramă de asemenea amploare", a susţinut Clavijo.

Agerpres

Precedentul record de sosiri în Canare într-o singură zi - 1500 de migranţi - a fost consemnat în urmă cu două săptămâni.

Cele mai multe bărci cu migranţi sosesc pe insula El Hierro, care are doar circa 11.400 de locuitori şi a devenit unul din punctele-cheie de intrare în Europa pentru cei plecaţi din vestul Africii.

Premierul spaniol Pedro Sanchez, criticat dur pentru atitudinea deschisă faţă de migraţie în campania electorală pentru alegerile parlamentare de duminica viitoare, a declarat miercuri că Europa are nevoie de o abordare cuprinzătoare a migraţiei, inclusiv de controale mai stricte la frontiere în cooperare cu autorităţile din Senegal şi Gambia. El a insistat însă că Spania trebuie să "deschidă căi pentru imigrarea legală" a forţei de muncă în domenii cum ar fi locuinţele, unde există un deficit de mână de lucru.

Ruta din vestul Africii către Canare este una din cele mai periculoase pentru migranţi din întreaga lume. Aceştia încearcă să ajungă pe teritoriul spaniol în ciuda valurilor mari, a curenţilor puternici şi a distanţelor considerabile.

Numărul de sosiri tinde să crească toamna, când apele Oceanului Atlantic sunt mai liniştite.

Anul acesta în Canare au ajuns deja peste 28.000 de migranţi (din care aproape 21.000 în ultimele două luni), mai mulţi decât în întreg anul 2025, dar mai puţini decât maximul istoric de 46.843 înregistrat în 2024, când cele mai multe traversări au avut loc în perioada ianuarie-septembrie.