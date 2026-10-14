Atacatorii au manipulat de la distanță echipamentele de răcire, determinând creșterea temperaturilor până la 50 de grade, scrie publicația as.com.

Un expert în securitate cibernetică, Iván Pérez, spune că incidentul nu ar fi implicat tehnici deosebit de sofisticate, ci mai degrabă mai multe măsuri elementare de securitate au eșuat simultan.

„Nu este vorba despre un atac sofisticat, ci despre mai multe lucruri elementare care au funcționat greșit în același timp”, avertizează Pérez.

Unul dintre cele mai surprinzătoare detalii semnalate de Pérez este simplitatea aparentă a datelor de autentificare pentru aceste sisteme: utilizatorul „admin” și data zilei folosită drept parolă.Deși nu s-a confirmat încă dacă aceasta a fost metoda exactă folosită de atacatori, specialistul identifică mai multe probleme fundamentale: date de autentificare implicite sau ușor de ghicit pe echipamentele aflate în exploatare, sisteme industriale expuse direct pe internet, programe informatice care nu au mai fost actualizate de ani de zile și o lipsă evidentă a segmentării rețelei.

„Controlerul sistemului de răcire este accesibil la fel ca un site web”, avertizează expertul.

Expertul face trimitere și la o cercetare realizată de compania de securitate cibernetică Claroty, care a identificat nu mai puțin de 2.765 de astfel de dispozitive expuse pe internet. Cifra ilustrează amploarea problemei.

Incidentul readuce în atenție riscurile asociate internetului lucrurilor (IoT), în special atunci când dispozitive capabile să controleze utilaje fizice sunt conectate la rețea fără măsuri adecvate de protecție.