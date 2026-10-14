150 de medici specialiști au trimis o scrisoare deschisă Guvernului de la Londra, prin care avertizează că digitalizarea excesivă a Educației afectează dezvoltarea copiilor. Un milion de elevi din Anglia petrec aproape fiecare oră de curs, în fața ecranelor.

În timp ce acasă au, poate, mai multă libertate, la școală acești copii au deschis azi cartea la pagina 35.

Adelina este învățătoare de 10 ani și scopul ei este să îi țină curioși și implicați pe copii dar cu cartea și caietul în față.

Sergiu Bucur, 10 ani: „Eu sunt foarte mult pe partea de clasic, îmi place să mă plimb prin natură, să caut informații citiind, citesc foarte multă fantezie, atlase și sunt un copil foarte sportiv. Nu e smart watch, e de fitness și îl folosesc îl special să mi înregistrez mie recordurile. Îmi place mult mai tare partea asta când iei manualul efectiv și simți mirosul acela caracteristic care te duce în lumea învățăturii.''

Adelina Petcu, profesor pentru învățământ primar: „Partea clasică ne ajută să fim mai atenți, mai concentrați. Folosim tehnologia dacă vorbim despre părțile de vorbire, videoclipuri dinamice, teste de evaluare cu răspuns imediat, dacă vorbim de enumerații și acolo calcule care necesită rapiditatea în rezolvare sau dacă vorbim de istorie sau geografie”.

În Marea Britanie tot mai mulți medici specialiști și profesori care atrag atenția asupra folosirii tehnologiei în mod excesiv la clasă.

Corespondent Pro TV: „194 de schimburi de replici și peste 1.100 de cuvinte rostite de adulți. Atât ar putea pierde zilnic un copil de 3 ani care petrece trei ore în fața ecranelor fară să interactuoneze cu cei din jurul lui, potrivit raportului citat de specialiștii britanici”.

Inclusiv pionierii digitalizării educației din Țările Nordice au anunțat că au reluat la clasa predarea clasică, cu scris de mână.

Magda, neurolog pediatru: „Scrierea de mână s-a dovedit, prin studii făcute, prin expuneri funcționale RMN și encefalogramă care activează mai multe arii. Lobul frontal care acționează în planificarea acțiunii respective, astfel încât copilul e mai angajat neuronal în momentul în care scrie de mână decât în situația în care doar tastează, lucru care activează mai puțin rețelele”.