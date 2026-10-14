Pe șantier se fac ultimele pregătiri, iar noua legătură ar putea prelua o parte din traficul greu de pe actuala centură. În plus, accesul va fi rapid spre autostrăzile A1, A2 și A3, iar șoferii vor putea conduce de la Constanța până la Bacău.

Până anul viitor, mai trebuie finalizat un singur tronson pentru ca inelul Capitalei să fie complet.

Construită pentru a asigura o legătură directă între sudul și nordul Bucureștiului, Autostrada A0 se apropie de momentul deschiderii ultimelor tronsoane. Pe șantier, constructorii sunt pe ultima sută de metri.

Corespondent PRO TV: „Pe lotul 3, constructorii mai au de pus la punct ultimele detalii. Trebuie să traseze marcajele rutiere și să monteze ultimii parapeți de protecție, înainte ca șoferii să poată circula pe acest tronson. Până la finalul acestei luni ar urma să fie deschise circulației loturile 3 și 4, care vor asigura legătura dintre autostrăzile A3 și A2. Cu alte cuvinte, se va putea circula în regim de autostradă de la Constanța până la Bacău. În plus, locuitorii din estul Capitalei vor putea ajunge mai ușor la aeroport”.

Tronsonul care este aproape gata are 8,6 kilometri și, împreună cu lotul 4, de 4,47 kilometri, de la Cernica la Pantelimon, va asigura o legătură de aproximativ 13 kilometri.

Dar miza nu înseamnă doar kilometri noi de autostradă. Camioanele care vin dinspre Constanța și merg către Moldova, de exemplu, vor putea evita o parte din traficul de pe actuala centură. Iar asta ar putea reduce presiunea din intersecțiile aglomerate din estul Capitalei.

Irinel Scrioșteanu: „Extrăgând acest trafic de pe actuala centură a Capitalei, practic, se va decongestiona și intersecția cu drumurile naționale, cu DN2, cu DN3 sau cu Splaiul Independenței în așa fel încât toată această zonă și accesul radial spre și dinspre București va fi mai fluid”.

În mod normal, tronsonul ar fi trebuit să fie gata în urmă cu câteva luni dar constructorul a cerut prelungiri ale termenului de execuție.

Autostrada A0 are aproximativ 100 de kilometri și va permite ocolirea completă a Capitalei. Pentru ca întregul inel de autostradă să fie funcțional, mai rămân de finalizat aproximativ 17 kilometri, la care se adaugă legăturile dinspre A1 și DN1, care urmează să fie deschise abia anul viitor.