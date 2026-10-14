Juriul a punctat tocmai felul în care zona a reușit să construiască proiecte, să sprijine firme și să atragă investiții.

Povestea începe la ADR Nord-Est, agenția regională de dezvoltare care gestionează fonduri europene pentru șase județe din Moldova: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. De aici s-a născut, la Piatra Neamț, Rubik Hub, un incubator care ajută startup-urile să treacă de la idee la afacere.

V-am prezentat povestea Rubik acum doi ani, la Știrile PRO TV. Peste 400 de start-up-uri au fost sprijinite, iar companiile care au trecut prin programele sale au atras investiții de peste 75 de milioane de euro.

Vasile Asandei, director ADR Nord-Est: "Există oameni creativi și inovativi, există firme care au proiecte valoroase în regiune. Poate că problema principală este că nu știm suficient de bine să lucrăm împreună.”

Cu sprijinul hub-ului Rubik, o cercetătoare din Iași a creat aplicația Apollo, care vine în ajutorul medicilor cu informații certificate de autoritățile sanitare.

Mihaela Onofrei, fondator start-up: „Am construit o bază de date de interacțiuni medicamentoase în limba română cu documentație avizată de Ministerul Sănătății, prin care medicii pot verifica dacă există reacții adverse dacă anumite medicamente sunt administrate împreună”.

Reporter: Care a fost rolul ADR Nord Est?

Mihaela Onofrei, fondator start-up: „Ne-au schimbat complet viziunea asupra bussines-ului și know-how-lui."

Un alt exemplu este Digitail, startup fondat la Iași, care a creat o platformă pentru cabinetele veterinare. Compania tocmai a atras o nouă finanțare de 23 de milioane de dolari. Platforma este folosită de peste 10.000 de veterinari și de 3 milioane de proprietari de animale.

Sebastian Gabor, co-fondator Digitail: „Avem nevoie de sprijin, avem nevoie de conexiuni cu investitorii. Așa că venirea aici (n.e. la Rubik) poate accelera enorm dezvoltarea unui startup și poate face diferența între un fondator care reușește și unul care nu reușește."

În candidatura depusă la Bruxelles, ADR Nord-Est nu a ascuns problemele: regiune mai puțin dezvoltată, depopulare. Dar a arătat și progresul. Zona de Nord-Est a urcat pe locul al treilea în România la inovare, trasă în sus de digitalizare, cercetare și tehnologie.

Pentru strategia de sprijinire a IMM-urilor și pentru rezultatele deja obținute, regiunea a fost desemnată "Regiune Europeană Antreprenorială 2027".