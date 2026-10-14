Vaticanul a anunțat că intervenția chirurgicală a fost reușită și s-a desfășurat fără complicații. Iar recuperarea „evoluează conform așteptărilor”, au transmis medicii săi. Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, a început să meargă și a „revenit la o alimentație normală”.

Trisha Thomas, The Associated Press: „Papa Leon se odihnește aici, la Spitalul Gemelli, după ceea ce Vaticanul a descris drept o noapte liniștită. Ieri, medicii au efectuat o intervenție chirurgicală minim invazivă, care a durat 90 de minute, prin care i-au îndepărtat un lob al plămânului drept. Ulterior, însă, Vaticanul a confirmat diagnosticul de cancer”.

Tumora – depistată la un control de rutină și care a fost extirpată prin intervenția chirurgicală de ieri – era malignă. Diagnosticul este adenocarcinom – cea mai comună formă de cancer pulmonar.

Christopher Lamb, corespondent CNN: „Este într-adevăr o veste șocantă că Papa a fost diagnosticat cu această formă de cancer. Duminică, papa a transmis că formațiunea tumorală a fost descoperită într-un stadiu incipient și era localizată la nivelul plămânului, prin urmare existau probabil suspiciuni că e vorba de cancer”.

O sursă de la Vatican a declarat că sunt efectuate investigații suplimentare. Medicii vor să vadă dacă boala s-a răspândit.

Sam Kim, medic: „Ar putea dura până la șapte zile pentru a confirma că este într-adevăr vorba despre un cancer pulmonar în stadiu incipient. Dar dacă presupunem că așa stau lucrurile, prognosticul ar trebui să fie foarte bun. De multe ori, în astfel de situații, nici măcar nu este necesară administrarea chimioterapiei sistemice sau a altor tratamente suplimentare”.

Trisha Thomas: „Până în acest moment, nu am primit nicio declarație sau informare medicală direct din partea medicilor care să ne spună care va fi tratamentul. Deocamdată, nu știm cum ar putea influența acest diagnostic planurile sale de viitor. Pentru moment, Papa și-a anulat toate angajamentele pentru o săptămână. După această perioadă, rămâne de văzut dacă va mai efectua vizita planificată în Argentina, Uruguay și Peru”.

Apropiații Suveranului Pontif spun că Leon privește situația cu seninătate. Și s-a internat rapid, tocmai pentru a onora turneul în America Latină.

Acest voiaj papal are o semnificație deosebită, deoarece include o vizită în Peru, țară în care Sfântul Părinte a fost mulți ani ca misionar, iar ulterior ca episcop.