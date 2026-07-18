Oamenii de știință avertizează că astfel de episoade de caniculă extremă vor deveni noua normalitate pentru numeroase comunități, potrivit BBC.

Franța a raportat peste 2.000 de decese în plus în timpul valului de căldură record de la sfârșitul lunii iunie. În Anglia și Țara Galilor, oamenii de știință estimează că peste 2.700 de persoane ar fi murit din cauza căldurii în urma valurilor de caniculă înregistrate din luna mai.

În Statele Unite, cel puțin 44 de persoane au murit din cauza căldurii extreme în timpul weekendului de 4 iulie.

Pentru mulți oameni, creșterea temperaturilor a reprezentat un șoc și o nouă realitate la care au fost nevoiți să se adapteze, pe măsură ce fenomenele meteorologice extreme devin tot mai frecvente și mai intense din cauza schimbărilor climatice.

„Oamenii nu își dau seama că aceasta nu este aceeași căldură pe care o resimțeam acum zece ani. Este mai severă, deoarece, în multe cazuri, temperaturile din timpul nopții nu mai scad suficient”, a declarat pentru BBC Jennifer Marlon, cercetătoare la Universitatea Yale, specializată în studiul efectelor caniculei.

Organismul uman are nevoie de temperaturi mai scăzute pe timpul nopții pentru a se recupera după căldura acumulată în timpul zilei.

Totuși, pentru un oraș din Statele Unite, temperaturile ridicate nu reprezintă o noutate. Autoritățile din Phoenix, statul Arizona, lucrează de ani de zile la soluții pentru reducerea numărului de decese provocate de caniculă, iar rezultatele obținute ar putea deveni un model și pentru alte regiuni.

Comitatul Maricopa, din care face parte Phoenix, înregistrează unele dintre cele mai ridicate temperaturi din Statele Unite. Din acest motiv, autoritățile au dezvoltat programe prin care locuitorii au acces la centre de răcorire și la aparate de aer condiționat gratuite.

Phoenix a devenit în 2021 primul oraș din lume care a numit un responsabil dedicat exclusiv gestionării riscurilor generate de caniculă.

„Am avut avantajul de a ști că aceasta va fi o problemă în fiecare an, însă observăm că devine tot mai gravă și tot mai previzibilă pentru comunități din întreaga lume”, a declarat Nicholas Staab, director medical al comitatului Maricopa.

Eforturile autorităților au dat rezultate. După ce numărul deceselor provocate de caniculă a atins un vârf de 645 în 2023, acesta a scăzut la 405 în 2025, iar numeroși specialiști atribuie această evoluție și schimbărilor de politici publice.

O mare parte dintre măsuri au vizat extinderea accesului la aer condiționat, întrucât multe dintre victime proveneau din rândul persoanelor cu venituri reduse sau fără adăpost.

Autoritățile au extins programul centrelor de răcorire, unele fiind deschise permanent, pentru a le oferi oamenilor un refugiu împotriva temperaturilor extreme.

Un alt program oferă persoanelor eligibile reparații sau înlocuirea sistemelor de aer condiționat.

„Lumea are multe de învățat de la comitatul Maricopa”, afirmă Jennifer Marlon.

Rezultatele sunt încurajatoare, dar pericolul nu a trecut

Tendința descendentă nu este însă garantată.

Până la 11 iulie, comitatul Maricopa înregistrase deja 23 de decese provocate de căldură, iar alte 282 de cazuri erau încă investigate. Dacă aceste cifre se confirmă, bilanțul ar putea depăși nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Specialiștii cer măsuri pentru viitor, nu pentru trecut

Ladd Keith, directorul Heat Resilience Initiative din cadrul Universității din Arizona, consideră că și alte regiuni ar putea desemna un responsabil pentru gestionarea efectelor caniculei, care să coordoneze măsurile și colaborarea dintre instituții.

„Este extrem de important ca cineva să fie responsabil de această problemă. Dacă nu este responsabilitatea nimănui, atunci nimeni nu o va aborda”, spune acesta.

Potrivit experților, printr-o bună coordonare și comunicare pot fi create centre de răcorire și în alte regiuni care nu sunt obișnuite cu temperaturile extreme.

Specialiștii atrag însă atenția că este nevoie de o conștientizare mai mare a gravității fenomenului și de acceptarea faptului că aceste episoade de căldură nu sunt temporare.

Valurile de caniculă au devenit mai frecvente, mai intense și mai lungi din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană. Temperatura medie globală a crescut deja cu peste 1,1 grade Celsius față de perioada preindustrială și va continua să crească o perioadă, chiar dacă statele vor reduce semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră.

Experții subliniază că efectele caniculei nu afectează doar sănătatea populației, ci și infrastructura și economia.

Drumurile continuă să se deformeze din cauza temperaturilor extreme, iar zborurile sunt tot mai des întârziate.

„Trebuie să renunțăm la ideea că ne pregătim pentru temperaturile record din trecut și să începem să ne pregătim pentru cele pe care le vom avea în următorii cinci până la zece ani”, avertizează Ladd Keith.

„Dacă oamenii cred că acum este rău, trebuie să știe că va fi și mai cald și pentru perioade mai lungi. Recordurile vor continua să fie depășite, aproape în fiecare an, în întreaga lume”, a concluzionat acesta.