În Salt Lake City, capitala statului Utah, şi în Billings, cel mai mare oraş din Montana, temperatura a atins 109 grade Fahrenheit (43°C), potrivit datelor preliminare ale serviciilor meteorologice americane, relatează AFP, citat de News.ro.

Aceste temperaturi reprezintă recorduri pentru aceste două localităţi de la începutul înregistrărilor, acum mai bine de 150 de ani. Până acum, termometrul nu depăşise acolo 107 F, respectiv 108 F (42 °C).

Acest „val de căldură periculos” va continua şi va atinge apogeul până marţi, au avertizat serviciile meteorologice americane (NWS).

Deşi majoritatea clădirilor din Statele Unite sunt dotate cu sisteme de aer condiţionat şi de răcire, valurile de căldură provoacă mai multe decese în ţară decât uraganele şi inundaţiile.

Aceste temperaturi ridicate ameninţă sănătatea persoanelor cele mai vulnerabile şi ar putea, de asemenea, să îngreuneze lupta împotriva incendiilor de proporţii care devastează în prezent statele Colorado şi Utah.

Actualul val de caniculă urmează unui val anterior care a sufocat estul Statelor Unite la începutul lunii iulie, ducând temperatura la aproape 40 °C în anumite oraşe precum New York şi Philadelphia.

Peste tot în lume, valurile de căldură devin mai intense şi mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea cărbunelui, a petrolului şi a gazului, menţionează AFP.