Corespondent PRO TV: „Este vorba despre un loc în care nu s-au mai făcut lucrări de peste 30 de ani și care de astăzi devine un spațiu în care oamenii pot veni să se relaxeze. Debarcaderul a fost modernizat și sunt cinci pontoane. În centrul insulei există și o poiană unde se vor organiza concerte, târguri și evenimente comunitare.

De altfel, chiar în acest moment, aici susține un concert Orchestra Simfonică București. În total, sunt 3,4 hectare, dintre care peste 2 hectare sunt cu verdeață. Au fost plantați peste 400 de arbori și arbuști, iar pentru cei mici au fost amenajate locuri de joacă.

Însă nu este singura atracție din acest weekend.

Pentru ca sunt Zilele Bucureștiului, Arcul de Triumf poate fi vizitat gratuit, pe Calea Victoriei vor fi concerte și spectacole, iar pe fațada Palatului Parlamentului vor fi proiecții, pentru concursul internațional iMapp”.