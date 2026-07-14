Valul de caniculă fără precedent care s-a abătut începând cu weekendul trecut asupra vestului Statelor Unite se îndrepta marţi spre coasta estică, unde peste 100 de milioane de americani sunt vizaţi de alerte pentru caniculă, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Acest val de aer fierbinte a doborât deja în ultimele zile recorduri istorice de căldură în mai multe localităţi din vestul şi nordul ţării, cum ar fi la Billings, cel mai mare oraş din Montana, unde mercurul a atins deja 44 de grade Celsius. Temperaturile normale din acest oraș de munte nu trec de 30 de grade Celsius în timpul verilor.

Această căldură extremă, agravată de umiditatea atmosferică, se extinde acum către coasta estică, unde se află marile metropole Boston, Philadelphia, New York şi Washington, care au suferit deja, la începutul lunii iulie, de un episod canicular.

''Temperaturi superioare valorilor normale şi corespunzătoare unor niveluri de căldură periculoase sunt preconizate să se înregistreze marţi în nord-est, înainte ca un val de căldură intensă să se instaleze miercuri şi să se extindă către centrul Atlanticului'', au avertizat serviciile meteorologice americane (NWS).

Mercurul termometrelor urmează să crească în oraşele din nord-est până la 38 de grade Celsius, valorile urmând să scadă la sfârşitul săptămânii.

Potrivit unei analize ştiinţifice realizate de grupul World Weather Attribution, condiţiile toride şi umede caracteristice valului de caniculă înregistrat pe coasta de est la începutul lui iulie, în momentul festivităţilor dedicate aniversării a 250 de ani de independenţă a Statelor Unite, ar fi fost ''practic imposibile'' în lipsa schimbărilor climatice de origine umană.

Fenomenele meteo extreme ar urma să atingă apogeul între octombrie și decembrie

Valul anterior de caniculă a ucis zeci de americani, cel puțin 40 de persoane fiind declarate oficial a-și fi pierdut viața din cauza căldurii, doar în perioada 1 - 4 iulie, conform BBC. În paralel, modificările climatice provoacă în SUA, ca peste tot în lume, fenomene meteorologice de o intensitate nemaivăzută.

Cu toate acestea, președintele Donald Trump neagă vehement existența încălzirii globale, despre care susține răspicat că este o escrocherie. Trump a retras SUA din Acordul de la Paris privind schimbările climatice, a abrogat legile pentru protecția mediului din Statele Unite și a eliminat până și restricțiile de emisii pentru mașini.

Peste tot în lume, valurile de caniculă devin mai intense şi mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili.

Potrivit experţilor, fenomenul climatic El Nino, care a debutat în iunie în Pacificul ecuatorial, ar putea de asemenea să influenţeze acest val de caniculă.

Această fenomen climatic antrenează schimbări la scară mondială în ceea ce priveşte vânturile, presiunea atmosferică şi a regimurilor pluviometrice.

Potrivit meteorologilor americani, acest episod urmează să atingă apogeul între octombrie şi decembrie şi ar putea fi unul dintre cele mai intense înregistrate vreodată.