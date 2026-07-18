Pentru fiecare nou-născut botezat în parohia locală, acesta va dona familiei 500 de euro, cu scopul declarat de a elimina unul dintre obstacolele care îi descurajează tot mai des pe părinți să solicite administrarea sacramentului botezului, relatează Il Messaggero.

Știrea, preluată de agenția catolică germană KNA, a stârnit un amplu val de reacții, fiind una dintre primele inițiative private care abordează direct problema scăderii numărului de botezuri și, în general, viitorul Bisericii Catolice din Germania, confruntată de ani buni cu o diminuare constantă a numărului de credincioși.

Inițiatorul proiectului este miliardarul Peter Löw, care nu își ascunde motivația religioasă.

„Este mai bine ca un copil să fie botezat decât să nu fie”, a explicat acesta, subliniind importanța sacramentului în tradiția catolică și rolul pe care îl are în perspectiva mântuirii.

Pentru parohie, această donație este privită aproape ca un fel de „har sacramental”, un ajutor concret menit să faciliteze accesul familiilor la botez.

Încercare de „cumpărare” a credinței

Ideea a apărut după ce Löw a aflat poveștile mai multor familii din Starnberg care renunțaseră la botez nu din motive de credință, ci din cauza dificultăților financiare. Costurile ceremoniei religioase, ale recepției și ale petrecerii organizate ulterior reprezentau, pentru unii părinți, o cheltuială greu de suportat.

Prin intermediul vicarului parohiei, prieten apropiat de mulți ani, Löw a decis să intervină personal și să pună la dispoziție fondurile necesare pentru a reduce această povară financiară.

Inițiativa, denumită „Starnberg Guardian Angels”, este, deocamdată, limitată la primii 40 de copii. Pot beneficia de acest sprijin copiii cu vârsta de până la trei ani, înscriși în comunitatea parohială catolică din oraș.

Antreprenorul respinge însă ferm criticile celor care consideră că inițiativa reprezintă o încercare de a „cumpăra” noi credincioși. El subliniază că ajutorul financiar este acordat fără nicio condiție și nu obligă în niciun fel familiile sau copiii să rămână membri ai Bisericii Catolice.

„Fiecare copil va fi liber, odată ajuns la maturitate, să își aleagă singur credința și drumul spiritual”, afirmă Peter Löw.