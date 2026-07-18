Atac al Ucrainei în Rusia. Opt morţi şi zeci de răniţi. Volodimir Zelenski: ”A fost lovită și o instalație petrolieră”. VIDEO

Stiri externe
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Rusia atacata ucraina sursa xcom
X.com

Un atac cu drone ucrainene asupra a două centre logistice s-a soldat cu cel puţin opt morţi în Rusia şi un incendiu într-un depozit de petrol din regiunea Moscova a dus la evacuarea unei maternităţi, au anunţat autorităţile locale. 

autor
Cristian Matei

"Şapte angajaţi de noapte au fost ucişi când drone duşmane au lovit un centru logistic al Wildberries", a postat pe Telegram, potrivit Agerpres, guvernatorul Evgheni Pervîşov, precizând că atacul, care s-a produs la Kotovsk, s-a soldat de asemenea cu 24 de răniţi.

Un alt depozit al Wildeberries situat la Elektrostal, în regiunea Moscova, a fost lovit în urma căderii unei drone, potrivit guvernatorului Andrei Vorobiov, care a adăugat că o persoană a murit şi că 37 sunt rănite.

Un incendiu s-a declanşat şi "într-un depozit de petrol la Noghinsk", a adăugat el, precizând că două persoane au fost rănite şi că o maternitate din apropiere a fost evacuată "din motive de securitate".

O jurnalistă a AFP a văzut o coloană groasă de fum care se ridica deasupra acestei comune sâmbătă dimineaţă, precum şi mai multe vehicule de pompieri îndreptându-se spre Moscova.

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Regiunea a fost vizată de peste 370 de drone în cursul nopţii, a anunţat primarul capitalei, Serghei Sobianin. "Majoritatea au fost doborâte de apărarea antiaeriană în timp ce se aflau încă departe. Şaizeci şi patru de drone duşmane au fost distruse la apropierea de Moscova", a scris el pe Telegram.

Zelenski: ”A fost lovită și o instalație petrolieră”

"Două mari instalaţii logistice au fost lovite - în regiunile Moscova şi Tambov, la peste 500 şi aproape la 700 km de linia frontului", a postat pe platforma X preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că aceste centre erau utilizate "pentru a furniza componente sub sancţiuni menite producerii de drone şi de echipamente de navigaţie".

”Astăzi, sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune au avut efect în trei zone de pe teritoriul rus, precum și pe teritoriile noastre ocupate temporar și pe mare. În special, ca răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii noastre civile, a orașelor și comunităților noastre, au fost lovite două instalații logistice majore – în regiunile Moscovei și Tambov, la peste 500 și, respectiv, aproape 700 de kilometri de linia frontului. Agresorul le folosea pentru a furniza componente supuse sancțiunilor, destinate producției de drone și echipamentelor de navigație. A fost lovită și o instalație petrolieră. În plus, atacurile ucrainene cu rachete de rază medie au vizat ținte din apele Mării Azov și ale Mării Negre, precum și din Crimeea, teritoriul nostru ocupat temporar.

Le mulțumesc luptătorilor din Forțele de Sisteme Fără Pilot, Forțele de Operațiuni Speciale, Forțele Armate ale Ucrainei, Serviciul de Securitate al Ucrainei și Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina – fiecărei unități a Forțelor de Apărare ale Ucrainei – pentru executarea precisă și coordonată a acestor misiuni. Glorie Ucrainei!” - a transmis Zelenski.

În Ucraina, lovituri ruseşti s-au soldat cu un mort şi treisprezece răniţi.

În Marea Neagră, o navă sub pavilionul Antigua şi Barbuda a fost lovită. O persoană a murit şi trei au fost rănite, potrivit guvernatorului regiunii Odesa, Oleg Kiper.

Potrivit Ministerelor de Interne şi al Transporturilor, precum şi autorităţilor locale, o familie de cinci persoane în regiunea Cernigov (nord-est), patru persoane pe o navă sub pavilionul Insulelor Marshall şi un bărbat din Herson (sud), au fost de asemenea răniţi.

Nicușor Dan, în Kiev, alături de Volodimir Zelenski: ”Ucraina a existat, Ucraina există și Ucraina va continua să existe”

Sursa: Agerpres X.com

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