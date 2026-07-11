Planul Orsec este un sistem de intervenţie de urgenţă şi asistenţă în situaţii de urgenţă, care este de obicei activat în cazul catastrofelor naturale, cum ar fi inundaţiile, scrie News.ro.

Planul va fi activat în departamentele în care a fost declarat cod roşu de pericol meteorologic. Sâmbătă, vor fi 24 de astfel de departamente, inclusiv regiunea pariziană, iar în 59 de departamente meteorologii au anunţat cod portocaliu.

Canicula alimentează incendiile

În ultimele zile, Franţa se confruntă cu numeroase incendii forestiere de diferite amplori, în special în sudul ţării. Acest al treilea val de caniculă în decurs două luni este de natură să alimenteze incendiile în jumătatea sudică a ţării.

Anterior s-a anunţat că peste 2.000 de decese „în plus” ar putea fi legate de ultimul val de caniculă de la sfârşitul lunii iunie din Franţa şi nu este exclus ca acest bilanţ să crească după primirea datelor complete.

Sâmbătă, un total de 22,2 milioane de locuitori - de trei ori mai mulţi decât vineri - vor fi afectaţi de cel mai înalt nivel de alertă stabilit de institutul meteorologic.

Traficul feroviar se adaptează

Acest val de căldură coincide cu primul weekend important de plecări în vacanţă.

Compania de căi ferate SNCF a anunţat că va asigura un serviciu TGV „normal” în perioada sărbătorii de 14 iulie, ziua naţională a Franţei, cu 3.700 de trenuri TGV programate pe parcursul weekendului, dar intenţionează să suprime unul din trei trenuri Intercity în orele de vârf ale zilei, oferind în schimb soluţii alternative cu autocarul.

Această perioadă de caniculă se va prelungi „cel puţin până la mijlocul săptămânii viitoare, cu o probabilă scădere a temperaturilor începând din vestul ţării la începutul săptămânii”, adaugă Institutul Meteorologic.