Primele loturi de vaccin ar putea intra în țară săptămâna viitoare. Imunizarea va începe imediat doar în fermele din Tulcea și Constanța. Și Ministerul Agriculturii anunță că orice crescător cu peste 150 de capete poate primi până la 50.000 de euro pentru echipamente de decontaminare și sisteme de carantină.

Zona Dobrogei a fost aprobată în debutul campaniei de vaccinare pentru că e principalul culoar de tranzit pentru animale către portul Constanța, iar pericolul ca pesta și variola să se răspândească e uriaș. Potrivit angajamentului luat de țara noastră în fața Comisiei Europene, odată începută vaccinarea regională, vom comercializa din nou și animale vii către țări terțe, cum sunt cele din Orientul Mijlociu. Acestea își vaccinează, la rândul lor, turmele. Și acceptă efective vaccinate, din alte state.

Alexandru Bociu, ANSVSA: „Arabia Saudită, Marocul, Iordania, Algeria sunt țări care vaccinează. Gândiți-vă că suntem prima țară din Europa care vaccinează pentru aceste boli. Colegii mei, medicii veterinari, facem eforturi să vaccinăm cât mai repede cele două județe”.

Vorbim de un milion 300.000 de doze - toate oferite gratuit de Comisia Europeană. Animalele din Tulcea și Constanța vor fi imunizate simultan cu ambele vaccinuri.

Florin Ciolacu, reprezentant al Clubului Fermierilor: „Vaccinarea este, așa cum Comisia a menționat, singura care va permite reluarea exporturilor către țări terțe și, în carcasă, către țările europene care doresc acest lucru. Va însemna punerea acestei crize într-o formă controlabilă”.

Dr. Laurențiu Tudor, medic veterinar: „Bolile sunt grave pentru animale în sine, pentru speciile pe care le afectează. Dar prin faptul că au difuzibilitate mare în teritoriu, apare acest risc de a contamina teritorii noi, de a afecta efective noi de animale”.

Tocmai de aceea, din iunie, Comisia Europeană permite României să exporte exclusiv carcase de capre și oi și produse preparate din carne și lapte.

Corespondent Știrile ProTV: „Această măsură strictă a venit după ce în 2025 comerțul cu animale vii a atins o valoare record, de 243 de milioane de euro. Această performanță a plasat ferm România pe locul 1 în topul exportatorilor de ovine, în Uniunea Europeană. Iar în prima parte a acestui an, exporturile ajunseseră la 500 de milioane de euro și anunțau un nou vârf istoric... până la blocajul sanitar-veterinar, încă în vigoare până în ultima zi a anului sau până la vestea unei deblocări”.