Pentru unii dintre ei, aceasta înseamnă să fie opriți la intrare și să li se spună că trebuie să își continue vizita desculți, potrivit Express.

Restricția este în vigoare din 2009 și se aplică în mai multe situri arheologice din Grecia. Vizitatorilor care poartă pantofi cu toc înalt li se poate cere să îi scoată sau să îi înlocuiască cu alt tip de încălțăminte înainte de a intra, pentru a proteja monumentele.

Potrivit Ministerului Culturii din Grecia, regula a fost introdusă pentru a preveni deteriorarea suprafețelor fragile din piatră, care au supraviețuit timp de mii de ani. Tocurile subțiri și ascuțite pot ciobi și fisura marmura și calcarul, în special în locurile vizitate anual de milioane de turiști.

Restricția se aplică în locuri emblematice precum Acropola din Atena, Agora Romană și situl arheologic de la Delphi. Alte situri protejate din Grecia pot aplica aceeași regulă, în baza legislației privind protejarea patrimoniului.

De ce sunt interziși pantofii cu toc înalt

Acropola este una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Grecia și face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Potrivit UNESCO, vechea citadelă are o „valoare universală excepțională”, iar conservarea monumentelor sale este de importanță internațională.

Ministerul Culturii din Grecia precizează că, în ultimii ani, autoritățile au introdus și intervale orare pentru acces, precum și limite zilnice ale numărului de vizitatori la Acropolă. Măsurile au rolul de a reduce aglomerația și uzura monumentelor istorice.

Pantofii de lux nu fac excepție

Deși regula îi surprinde adesea pe cei care vizitează pentru prima dată aceste obiective, scopul ei este protejarea unor vestigii arheologice de neînlocuit, nu impunerea unui anumit cod vestimentar. Sunt permiși pantofii cu talpă joasă, adidașii și orice alt tip de încălțăminte care nu poate deteriora suprafețele antice.

Restricția poate fi frustrantă și pentru turiștii care au investit în încălțăminte de lux. Branduri precum Christian Louboutin, Jimmy Choo și Manolo Blahnik comercializează pantofi stiletto care pot costa peste 900 de euro, astfel că unii vizitatori ar putea ajunge să își poarte pantofii în mână, în loc să îi încalțe.

Autoritățile recomandă turiștilor să se informeze cu privire la regulile locale înainte de a vizita obiectivele istorice din Grecia, pentru a evita situațiile neplăcute și pentru a contribui la protejarea acestor monumente pentru generațiile viitoare.